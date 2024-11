Bracciano, appuntamento “al femminile” al teatro Charles de Focauld

Sabato 23 novembre ore 21.00 Luciana Frazzetto, versatile attrice, definita dalla critica “maestra” di risate e paladina di una comicità incisiva, torna con l’esilarante monologo cult “NEI PANNI DI UNA DONNA” che negli anni ha riscosso moltissimi successi e riconoscimenti. Attraverso uno spaccato di vita, si narra un’esperienza tra un uomo e una donna: prima divertente e ironica, poi atroce e amara. Diversi sono gli stati d’animo che si incontrano e si scontrano. Un monologo comico e non solo… che mette in scena la quotidianità della vita con le sue manie, le sue abitudini e i suoi difetti. Un universo completo, nella cui spietata e divertente descrizione si possono riconoscere moltissime coppie. Un testo ricco di battute esilaranti e di situazioni comiche, che vi faranno trascorrere momenti davvero unici, trascinando il pubblico in un vortice di risate con un suggestivo colpo di scena finale. Uno spettacolo comico che fa riflettere e persino commuovere con uno sguardo ad una dura realtà: la violenza sulle donne.

Un’esperienza uomo/donna raccontata con un’ironia graffiante, con profonda energia e carica umana, fino a svelarsi poi in tutta la sua drammaticità. Uno spettacolo che vi farà emozionare come solo la magia del teatro sa fare perché attraverso un sorriso si riesce ad affrontare un dolore lacerante entrando nell’anima dello spettatore.

