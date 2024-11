Azione in corteo per le donne iraniane

“Domani, sabato 23 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Azione Roma e Lazio parteciperà al corteo organizzato a Roma dall’associazione Non Una di Meno, contro la violenza di genere e in sostegno delle donne iraniane, come Ahou Daryaei. Serve un cambiamento culturale profondo, che parta dal rispetto e dalla valorizzazione della persona in ogni sua forma, e richiami l’importanza di un impegno collettivo che coinvolga scuole, famiglie, istituzioni e reti territoriali. Mentre il ministro Valditara rispolvera stereotipi razzisti e ignobili per spiegare i femminicidi, e le infermiere incinte vengono discriminate, la Regione Lazio mette sotto attacco i consultori, ridotti drasticamente in pochi anni. Domani Azione sarà al fianco delle associazioni e di tutte le donne per ribadire che è necessario investire nei centri antiviolenza, rafforzare le campagne di sensibilizzazione e lavorare per un futuro in cui nessuno debba più subire violenze o discriminazioni.” Lo hanno dichiarato il Consigliere regionale di Azione e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato, e la Consigliera dell’Assemblea Capitolina di Azione, Flavia De Gregorio.