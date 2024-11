Municipio XV, si punta sulla facilitazione digitale

“Sono attivi da ieri all’Ufficio Anagrafico di Via E. Bassano a La Storta, all’interno della Sala Studio Euclide di Via Flaminia 834 e presso il Liceo De Sanctis di Via Cassia 931, i tre nuovi centri per i servizi di facilitazione digitale.

Grazie al progetto del Dipartimento Pianificazione Strategica e P.N.R.R., finanziato con fondi PNRR, Roma Capitale e i Municipi sono a lavoro per promuovere la cultura digitale nei cittadini, con particolare riguardo per le fasce più deboli. I nuovi centri di facilitazione digitale del Municipio XV riceveranno il pubblico senza prenotazione un giorno a settimana per offrire attività di sportello e di assistenza all’utilizzo del portale di Roma Capitale, del portale “Salute Lazio”, dei servizi online comunali e municipali con particolare riferimento a quelli anagrafici, dei servizi online delle public utilities, servizi digitali che richiedono l’utilizzo di SPID, PEC, CIE, servizi digitali privati e pagamenti online.