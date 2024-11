Bracciano, inaugurata la nuova sede della sezione del nucleo protezione civile Associazione Nazionale Carabinieri Lago di Bracciano ODV

All’interno della caserma Cosenz di Bracciano è stata inaugurata la nuova sede della Sezione di Bracciano e del nucleo protezione civile associazione nazionale Carabinieri lago di Bracciano Odv, intitolata al maresciallo Arturo Perugini, medaglia d’argento al valor militare. Alle 10.30 nella sala convegno unificata, concessa per l’occasione dal Comando Artiglieria, ha avuto luogo la cerimonia inaugurale. Per l’occasione il cappellano militare don Fausto Amantea ha celebrato una messa anche in onore della Virgo Fidelis, protettrice dell’Arma dei Carabinieri, di cui nei giorni scorsi ricorreva la solennità. Il cappellano nella sua omelia ha fatto un richiamo importante al “senso di servizio e dedizione che pervadono tutti gli uomini che sono al servizio dello Stato e prima ancora dei cittadini ed ha sottolineato come il senso del servizio e del sostegno debba essere presente nel contributo che ognuno di noi offre alla società con il proprio lavoro quotidiano un si per gli altri, che fu lo stesso di Maria al Signore”. L’evento ha visto una nutrita presenza e partecipazione di autorità militari e civili; il sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli, e quello di Bracciano Marco Crocicchi, con la presidente del consiglio comunale di Bracciano, Giulia Sala, l’assessore del Comune di Bracciano, Maddalena Coletta e il coordinatore Regionale del Se.Co.V. associazione nazionale Carabinieri protezione civile, presenti inoltre il consigliere regionale Luciano Crea e l’onorevole Emiliano Minnucci, Roberto Iadicicco responsabile della comunicazione della Regione Lazio. Per quanto riguarda le autorità militari si annoverano: il tenente colonnello Tosi Stefano comandante del gruppo Carabinieri di Ostia, il Capitano Simone Notaro Comandante della compagnia Carabinieri di Bracciano, il luogotenente Fabio Torosantucci comandante della stazione Carabinieri Bracciano. Al termine della messa hanno preso la parola il generale Gianluca Figus, Comandante dell’Artiglieria, e il sindaco di Bracciano, il quale ha detto: “Ringrazio i vertici dell’Artiglieria che hanno reso possibile l’assegnazione e la realizzazione della nuova sede del nucleo protezione civile associazione nazionale Carabinieri lago di Bracciano Odv, collocata ora in un luogo tanto importante per la comunità di Bracciano, che proprio durante l’emergenza Covid si è ulteriormente rivelato un punto strategico per il supporto alla popolazione del territorio”. Durante la cerimonia è intervenuto anche il generale Pasquale Muggeo ispettore regionale Lazio dell’associazione nazionale Carabinieri. Il presidente della sezione di Bracciano luogotenente Ciraolo Giovanni ha quindi ringraziato tutti i presenti, consegnando una targa al socio Luogotenente Mario Audi, il quale da solo nell’estate scorsa ha ristrutturato gli uffici, permettendone così l’odierna inaugurazione, un elogio è stato consegnato anche dal Generale Muggeo con la stessa motivazione. La cerimonia è proseguita con il taglio del nastro da parte del sindaco di Bracciano, del Generale Figus e del Generale Muggeo, mentre don Fausto ha benedetto i locali, dopo di che è seguito un rinfresco nella sala convegno. Il Presidente della Sezione Luogotenente Ciraolo Giovanni ha ringraziato tutto il Consiglio direttivo per la fattiva collaborazione e per la riuscita della cerimonia. Il presidente del nucleo protezione civile associazione nazionale Carabinieri lago di Bracciano ODV, Luogotenente Ciraolo Giovanni ringrazia infine “pubblicamente i soci luogotenente Guarino Ludovico, l’appuntato Scelto D’avino Pasquale e il Brigadiere Capo Sandro Fiorentini per la fattiva prolungata ed estenuante collaborazione fornita nell’ultima settimana per la preparazione e riuscita dell’evento. Grazie a Tutti”.

Cinzia Orlandi

Redattrice L’agone