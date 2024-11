L’Associazione commercianti di Bracciano e il Black Friday

Sta arrivando la settimana più attesa dell’anno: il Black Friday! L’Associazione Commercianti di Bracciano vi invita a scoprire le fantastiche offerte dei negozi locali, con sconti esclusivi pensati per voi.

Inoltre, per rendere ancora più speciale l’occasione, abbiamo organizzato un concorso: “Vota la vetrina più bella del Black Friday” – partecipate tramite le nostre pagine Facebook e Instagram!

Non perdete l’opportunità di vivere anche un evento unico: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, vi aspetta Picture of You a cura di Londonpolo, in via Principe di Napoli. Arte, musica e un’accoglienza speciale vi faranno vivere un’esperienza indimenticabile!

Vi aspettiamo a Bracciano per un Black Friday pieno di sorprese!