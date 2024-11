Bracciano, Italia dei Diritti torna a occuparsi di dissesto stradale

Il movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro torna a occuparsi del comune di Bracciano segnalando l’ennesima strada dissestata nel suo territorio. E’ Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna IdD a parlarne:” Su segnalazione della nostra responsabile in loco Ylenia Massimini, ci troviamo a denunciare mediaticamente per l’ennesima volta il dissesto delle strade di competenza del comune di Bracciano. Questa volta la nostra attenzione si sposta su via Isonzo, non ci sarebbe bisogno di parole ma basterebbe guardare la documentazione fotografica raccolta dalla nostra Ylenia Massimini per dare un giudizio sulle condizioni del manto stradale della via stessa.

Buche, radici di alberi che rialzano la carreggiata stradale e che creano un grave pericolo soprattutto per chi la percorre con le due ruote, asfalto crepato destinato a creare nuove pericolose buche, eppure ancora dal comune nessuno ha provveduto a mettere in sicurezza questa strada. Ci auguriamo che questa nostra segnalazione venga presa in considerazione al più presto al fine di evitare pericoli di incolumità fisica a chi percorre via Isonzo. Per concludere – chiosa Spinelli – voglio ringraziare la responsabile per l’area del lago di Bracciano Ylenia Massimini per la solerzia con la quale segnala queste storture amministrative nell’area di sua competenza; sicuramente la sua opera non si concluderà qui anche perché si sta occupando di una situazione alquanto grave che ricade sul comune di Bracciano e della quale renderemo edotta al più presto la cittadinanza e le autorità preposte”.