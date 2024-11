Roma Capitale e le imprese contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 Novembre), la Presidenza dell’Assemblea Capitolina e l’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità hanno dato vita all’evento “Roma Capitale e le imprese insieme contro la violenza sulle donne”.

In programma oggi alle 10.30 presso l’Aula Giulio Cesare, questo incontro rappresenta una preziosa occasione di dialogo tra istituzioni e aziende. L’obiettivo è promuovere politiche inclusive e strategie condivise per costruire un futuro libero da ogni forma di violenza, e riaffermare il ruolo centrale del mondo imprenditoriale come promotore di un cambiamento culturale positivo e responsabile.

Durante l’evento, le aziende partecipanti avranno l’opportunità di condividere le proprie best practices e le iniziative dedicate alla parità di genere e alla sicurezza, in un clima di collaborazione e supporto reciproco.