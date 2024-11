Elezioni, Emilia Romagna e Umbria, il centrosinistra cala la “coppia vincente”

Il centrosinistra vince in Emilia-Romagna e in Umbria. In Emilia lo fa grazie a Michele de Pascale, che supera Elena Ugolini (56,77% contro il 40,07%); in Umbria la vittoria arriva con Stefania Proietti, che riesce a strappare il governo della regione alla presidente uscente Donatella Tesei (51,13% contro il 46,17%). Nella coalizione di centrosinistra affermazione del Pd che esulta per percentuali definite “straordinarie” dalla segretaria Elly Schlein (quasi il 42% in Emilia Romagna, oltre il 31% in Umbria), mentre il Movimento 5 stelle deve fare ancora una volta i conti con un risultato deludente nei territori.