XV municipio, posizionati i primo 60 cestini-rifiuti Ama

“Sono stati posizionati questa mattina i primi 60 CeStò, i nuovi cestini di AMA per la raccolta dei “rifiuti da passeggio”.

Con una distribuzione partita dalle vie commerciali di Ponte Milvio, Vigna Stelluti e Fleming, nell’arco di pochi mesi i nuovi cestini saranno posizionati in tutti i quartieri del Municipio XV, per un totale di oltre mille, tre volte il numero di quelli attuali. A questi si aggiungeranno poi i primi 20 nuovi cestoni smart, i cestini “intelligenti” per il decoro di aree sensibili e di strade a maggior flusso pedonale, dotati di sensori interni per segnalare il superamento dell’80% della capienza ed essere svuotati in tempi più rapidi.

Ringrazio i responsabili territoriali di AMA e le squadre a lavoro come anche l’Assessora capitolina, Sabrina Alfonsi, per questo servizio che garantirà a tutta la città 18.000 nuovi raccoglitori più sicuri e ancora più capienti.”

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera.