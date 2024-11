Città metropolitana e il nuovo regolamento della “patente a crediti”

A Villa Altieri si è tenuto il seminario sul nuovo regolamento della “patente a crediti”, tema di grande attualità e utilità per la gestione della sicurezza nei cantieri, sia per le iniziative previste da piani specifici, quali il PNRR, che nella realizzazione di tutte le opere infrastrutturali pubbliche e private.

Il seminario è stato organizzato da Città metropolitana di Roma Capitale con gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Roma ed ANCE Roma – ACER. Ad aprire i lavori, il Capo di Gabinetto di Città metropolitana, Francesco Nazzaro, il Segretario Generale CMRC Paolo Caracciolo e il Direttore del Dipartimento VII Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale Stefano Carta. A seguire, gli interventi del Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Massimo Cerri, la Vicepresidente Ordine degli Architetti della Provincia di Roma Roberta Bocca e il Presidente ANCE ROMA Antonio Ciucci. Nella seconda parte del panel, l’approfondimento sulle criticità della patente a crediti vista dall’organo di vigilanza Asl, con Claudio Cualbu, Funzionario Asl RM1, Vincenzo Palluzzi, Tecnico Asl RM1, l’Ispettore del Lavoro presso l’Ispettorato di Area metropolitana di Roma Francesca Levato e Sergio Caracciolo, Esperto in contrattualistica pubblica.

La nuova patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, rappresenta un importante e innovativo salto in avanti rispetto al passato, introducendo uno strumento di qualificazione e certificazione relativo al tema della salute e sicurezza sul lavoro, per garantire standard elevati e monitorare costantemente il rispetto delle normative di sicurezza. Il seminario intende essere un momento di approfondimento tecnico per tutte le figure coinvolte nei cantieri del PNRR.

“Città metropolitana di Roma Capitale intende porsi quale sede privilegiata di confronto e connessione tra il mondo delle imprese edili e dei professionisti da una parte ed il mondo della pubblica amministrazione ed in particolare degli organismi di vigilanza e controllo dall’altra. La sfida del PNRR ci vede coinvolti con oltre 300 cantieri su tutto il territorio metropolitano per valore di oltre 500 milioni di euro. Da qui la necessità di creare una sinergia tra tutti gli attori pubblici e privati che porti a creare valore pubblico non solo nel pieno rispetto delle regole e delle norme, ma favorisca il nascere di una cultura del risultato che ponga la tutela e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori al primo posto quale bene prioritario. Vogliamo creare un contesto di eccellenza che porti ad alzare sempre di più l’asticella della professionalità e della compliance”.

Francesco Nazzaro, Capo di Gabinetto di Città metropolitana di Roma Capitale.