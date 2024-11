C’è il sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico

Il Distretto Roma 4.3 ha pubblicato l’avviso per il contributo alle famiglie residenti in uno dei Comuni del Distretto Roma 4.3 con minori nello spettro autistico di età compresa tra il dodicesimo e il diciassettesimo anno di vita (dal 12 anno e 1 giorno fino ai 17 anni e 364 giorni compiuti).

Possono presentare la domanda le famiglie con figli minori entro il diciottesimo anno di età (il compimento del 18° anno deve avvenire entro il 31/12/2024), con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, tramite un contributo per il rimborso delle sostenute per l’attuazione dei programmi psicologici e comportamentali strutturati, nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, mirati a promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo e favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana, riconosciuti dalle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità.

Il sostegno economico, quale contributo totale o parziale, entro il tetto di spesa massimo per ogni utente pari a 5.000,00 € annui. Sono rimborsate, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dalla Regione Lazio, e fino alla concorrenza delle somme disponibili in bilancio, esclusivamente le spese sostenute nel corso dell’anno 2023 per prestazioni professionali erogate da professionisti qualificati, accreditati formalmente dalla Regione Lazio con Determinazione 18 gennaio 2024 n. G00470, fatti salvi eventuali aggiornamenti per l’anno 2024 disposti e resi pubblici dall’Amministrazione Regionale, secondo le modalità istituzionali previste.

La domanda completa della rendicontazione delle spese dovrà pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza del richiedente entro e non oltre il giorno 31/12/2024, oppure tramite raccomandata A/R (in quest’ultimo caso farà fede la data e l’ora apposte dall’ufficio postale), o tramite Pec all’indirizzo info@pec.comune.canalemonterano.rm.it

Sulla busta o nell’oggetto della Pec, dovrà essere scritto: AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO PER LE FAMIGLIE CON MINORI 12 – 17 ANNI NELLO SPETTRO AUTISTICO 2023.

Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi presso i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Roma 4.3 e/o presso le sedi del servizio Punto Unico di Accesso e Segretariato Sociale. I PUA sono attivi presso le seguenti sedi:

Bracciano – sede Piazza IV Novembre – Tel. 375.8304565, orario di apertura:

Lunedì 8.15-11.15

sede Asl Roma 4 – Via del Lago – Tel. 06.96669695, orari di apertura:

Lunedì 11.30-13.30

Martedì 14.30 – 16.00

Giovedì 9.00 -11.00

Trevignano Romano – sede Piazza Vittorio Emanuele III n. 1 – Tel. 06.999120212

orario di apertura: martedì 8.30-12.30

Canale Monterano – Piazza Tubingen (c/o ufficio turistico) – Tel. 335.1780021

orario di apertura: mercoledì 8.30-12.30

Manziana – Largo G. Fara snc – Tel. 06.9962980 int. 226

orario di apertura: giovedì 12.30 – 16.30

Anguillara Sabazia – sede Via della Stazione ferroviaria – Tel. 06.70040468

orario di apertura: venerdì 8.30-12.30

L’avviso e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Bracciano e sul sito del Distretto Roma 4.3: