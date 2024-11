Città Metropolitana e gli stage formativi

Il è iniziato con successo il programma di stage per i ragazzi dei centri di formazione professionale della Città Metropolitana di Roma Capitale presso la sede di Leonardo S.p.A, una delle principali aziende leader nel settore dell’aerospazio.

La giornata ha visto una serie di attività formative dedicate al percorso di “ *Operatore Informatico in ambiente Cyber Security”,* tra cui una presentazione introduttiva sull’azienda e le sue divisioni, un tour aziendale che ha permesso agli studenti di conoscere da vicino gli spazi produttivi e le aree di ricerca e sviluppo, e una sessione dedicata alla sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, è stata posta grande attenzione alla formazione sui protocolli di sicurezza, un aspetto fondamentale per garantire un ambiente di lavoro protetto e conforme alle normative.

Inoltre, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire le strategie di marketing aziendale, scoprendo come Leonardo S.p.A. gestisce le proprie attività di comunicazione e promozione a livello nazionale e internazionale.

Il programma di stage, che proseguirà anche domani, si propone di offrire agli studenti un’esperienza diretta nel mondo del lavoro, integrando le conoscenze teoriche acquisite nei centri di formazione professionale con le reali dinamiche aziendali.

Questa iniziativa è un’importante occasione di crescita per i giovani, che avranno l’opportunità di sviluppare competenze pratiche e entrare in contatto con una realtà di eccellenza, rafforzando il loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro.