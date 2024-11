Presentazione del libro di Anna Maria Onelli “Per non soffrire più”

Nel pomeriggio dell’8 novembre, nell’Aula Consiliare del Comune di Manziana, si è tenuta la presentazione del nuovo libro di Anna Maria Onelli; un’opera che affronta temi di grande attualità come il bullismo, il cyberbullismo e le difficoltà che i giovani di oggi devono fronteggiare. L’evento moderato con competenza dalla giornalista pubblicista Ludovica Di Pietrantonio, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e coinvolto. Erano presenti tutti i dirigenti scolastici di zona, molti docenti, purtroppo pochissimi genitori.

Dopo i saluti di apertura di Alessio Telloni, sindaco di Manziana, di Renza Rella, dirigente scolastica, di Massimiliano Morelli, direttore del giornale L’Agone Nuovo, l’autrice ha preso la parola in risposta alle domande della moderatrice. Hanno preso la parola: il prefatore, criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio, Monica Lecchini, presidente delle Regioni Lazio – Marche – Abruzzo per l’Associazione Italiana Pedagogisti (ANPE); Rosaria Giagu, psicologa. A chiudere l’evento è stato Giovanni Furgiuele, presidente de L’Agone Nuovo, con un messaggio di forte impatto.

Durante la presentazione, Anna ha spiegato che il suo libro nasce dall’esigenza di comprendere meglio i problemi che affliggono gli adolescenti di oggi, sempre più isolati nonostante vivano in un mondo iperconnesso. Il concetto chiave dell’opera è “sentire”: oggi, molti giovani, pur essendo attivi sui social network, si ritrovano immersi in un isolamento emotivo, incapaci di costruire relazioni autentiche e profonde.

L’autrice ha affrontato con delicatezza temi complessi come la bulimia, l’anoressia e la dipendenza dai dispositivi elettronici, evidenziando come, secondo le neuroscienze, l’uso eccessivo di smartphone possa avere effetti dannosi sul cervello, specialmente nei più giovani. È stato mostrato un video che ha colpito profondamente i presenti: un bambino di soli sei mesi che, già dipendente dal cellulare, scoppiava in lacrime non appena gli veniva tolto il dispositivo.

Come mamma di un ragazzo adolescente, ho trovato estremamente preziosi i consigli che Anna ci ha offerto durante la presentazione. Saranno sicuramente una guida utile per tutti noi genitori che, presi dalla frenesia della vita quotidiana, rischiamo di essere sempre più assenti nella vita dei nostri figli. È vero che il lavoro e le mille incombenze quotidiane possono distrarci, ma non dobbiamo mai dimenticare quanto sia fondamentale essere presenti, ascoltare e comunicare con loro. Non possiamo permettere che si chiudano in sé stessi, abbandonati in un mondo digitale che spesso non è in grado di offrire il supporto emotivo di cui hanno bisogno.

Anna ha anche chiarito una distinzione spesso trascurata: quella tra “Internet” e “Web”. Internet è l’infrastruttura che connette i dispositivi in tutto il mondo, mentre il Web rappresenta l’insieme di contenuti accessibili attraverso i browser. Comprendere questa differenza è cruciale per capire l’impatto delle tecnologie sulla vita e sull’apprendimento dei nostri ragazzi.

L’intervento conclusivo del presidente de L’Agone Nuovo associazione culturale no profit, Giovanni Furgiuele, ha lanciato un appello significativo: “Se non c’è sinergia tra famiglia, scuola e società, i nostri ragazzi continueranno a trovarsi in difficoltà”. Dobbiamo quindi collaborare tutti insieme, in modo coordinato, per garantire che ogni giovane possa crescere senza sentirsi isolato o perso. La famiglia rappresenta il primo bagaglio di vita per ogni bambino, seguita dalla scuola e, infine, dalla società. Solo se tutti questi elementi lavorano in armonia possiamo offrire ai nostri figli un futuro migliore, pieno di speranza e opportunità.

In conclusione, il libro di Anna Maria Onelli è una fonte di ispirazione per genitori, educatori e insegnanti che desiderano comprendere meglio il mondo complesso e sfidante dei giovani di oggi. La sua lettura offre strumenti concreti per affrontare temi delicati e attuali, promuovendo una comunicazione più aperta e sincera all’interno delle famiglie. Io stessa, dopo aver partecipato a questo evento, sono motivata a mettere in pratica i consigli ricevuti e sono certa che molti altri genitori troveranno in questo libro una guida preziosa per navigare le sfide della crescita dei propri figli.

Paola Forte

Redattrice L’agone