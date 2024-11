Lago di Bracciano, al via ai lavori di ripristino sui pontili di Anguillara e Trevignano

Iniziati da pochi giorni i lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza delle barriere presso i moli di attracco della Motonave Sabazia II nei comuni di Anguillara Sabazia e Trevignano Romano. Dopo la ripartenza della Motonave, abbiamo a sostenuto la realizzazione di importanti interventi strutturali, in parte necessari per il restauro e la messa in sicurezza della sede operativa del Consorzio Lago di Bracciano, nella palazzina storica dell’Imperial Airways (compendio degli Inglesi), in parte destinati ai pontili di attracco nei due Comuni lacuali.

“L’area del Lago di Bracciano è una perla naturale su cui la Città metropolitana di Roma Capitale ha investito e continua a investire risorse al fine di renderla sempre più attraente per cittadini e visitatori, offrendo un’esperienza sempre più di valore e qualità. Dal 4 novembre scorso, è partito il cantiere di Anguillara ed a breve inizieranno i lavori al pontile di Trevignano. Il termine dei lavori, condizioni meteo permettendo, è previsto prima delle festività natalizie. Nuova pavimentazione e nuove barriere, che restituiranno strutture in piena sicurezza e ben integrate nel paesaggio urbano e naturale circostante. La somma residua degli interventi è stata stanziata dal Consorzio del Lago di Bracciano, importante punto di riferimento per la valorizzazione di quest’area, in pieno coordinamento con Città metropolitana e le amministrazioni locali dei comuni dell’area circumlacuale”. Così Rocco Ferraro, Consigliere delegato Transizione ecologica, Ambiente e Aree Protette di Città metropolitana di Roma Capitale.