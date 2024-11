Antisemitismo, D’Amato: “Aderisco alla manifestazione davanti all’ambasciata di Olanda”

Riceviamo e pubblichiamo – “Quello che è avvenuto ad Amsterdam, con una vera e propria caccia agli ebrei, ricorda il periodo più buio e di orrore dell’Europa. Occorre reagire, Non si può rimanere inermi di fronte a una nuova Notte dei Cristalli. Aderisco convintamente alla manifestazione di lunedì sotto l’ambasciata olandese, promossa da Setteottobre insieme ad altre associazioni, per dire “mai più”. Ogni sincero democratico dovrebbe partecipare, non si può essere indifferenti”. Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione.