Città medievali, Viterbo al World tourism market di Londra

Viterbo protagonista al World Tourism Market di Londra. Nella giornata di ieri, 6 novembre, la sindaca Chiara Frontini è intervenuta nell’ambito del panel Medieval Italy. Il turismo storico e rievocativo dei luoghi medievali eccellenti, ospitato e promosso da Enit SpA all’interno del padiglione Italia dell’importante struttura fieristica Excel London. “Una grande opportunità per parlare della nostra città e della Tuscia – ha sottolineato la sindaca Frontini, riferendosi alla conferenza dedicata alle città medievali -. L’amministrazione comunale ha scelto di investire molto sul turismo, perché lo ritiene uno dei pilastri del settore economico della città. Parlare in questi prestigiosi contesti internazionali della candidatura di Viterbo a Capitale europea della cultura 2033, dei cammini, in particolar modo della Via Francigena, del Trasporto della Macchina di Santa Rosa, del turismo termale e di tutti gli altri progetti su cui stiamo lavorando, anche in sinergia con altri comuni e realtà istituzionali della Tuscia in previsione dell’ormai imminente Giubileo, è fondamentale, soprattutto per intercettare quel target di turisti difficilmente raggiungibili. Il mio ringraziamento va a Enit SpA e alla Rete delle città medievali italiane, di cui siamo capofila anche quest’anno, per averci permesso, durante uno degli appuntamenti più importanti del settore turistico, di poter raccontare Viterbo e la Tuscia a un pubblico internazionale interessato al nostro territorio”. Oltre alla sindaca Frontini, al panel sono intervenuti il consigliere Enit Spa Sandro Pappalardo, il destination manager Renato Chiti e il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri.