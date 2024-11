Viterbo e le iniziative contro la violenza di genere

Al via domani 8 novembre il primo dei cinque appuntamenti promossi dal Comune di Viterbo, assessorato alle politiche sociali e all’educazione, in collaborazione con la Provincia di Viterbo (ufficio per le pari opportunità) e il tavolo permanente contro la violenza di genere nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza sulle donne. Per domani è in programma la motostaffetta Caschi Rossi sotto lo stesso Cielo, l’iniziativa itinerante organizzata dall’associazione di volontariato Angeli in Moto.

La giornata inizierà alle 9.30 al parcheggio della zona commerciale di San Lazzaro, dove i volontari di Angeli in Moto provenienti da Terni consegneranno il Casco Rosso e la copia del libro “Donne sotto lo stesso cielo” agli amici della sezione di Angeli in Moto di Viterbo. Da qui, partirà la nuova tappa che toccherà tre luoghi della città, coinvolgendo studenti di diverse scuole in attività di sensibilizzazione: alle 9.45, presso la chiesa di S. Valentino e Ilario, con la partecipazione di quattro classi dell’IIS F. Orioli, alle 10.45, a piazza G. Adolfo VI, con gli studenti delle scuole primarie “Ellera” e secondarie “Egidi” e alle 11.45, a piazza dei Caduti (largo Almadiani) con gli alunni delle scuole primarie De Amicis e Concetti, e delle secondarie “Tecchi” e “Fantappié”.

In ogni tappa i volontari Angeli in Moto presenteranno ai partecipanti e alle scolaresche il progetto “Caschi Rossi”, leggendo brani e poesie dal libro “Donne sotto lo stesso cielo”. Gli studenti avranno l’opportunità di contribuire con riflessioni, disegni e lavori espressivi, che andranno ad arricchire le pagine del libro.

L’iniziativa è stata illustrata da Fiorenzo Francioli, referente della sezione Angeli in Moto di Viterbo lo scorso 5 novembre a Palazzo dei Priori, nell’ambito della conferenza stampa sulle iniziative previste nella suddetta campagna di sensibilizzazione. Tutti gli appuntamenti sono stati presentati dall’assessore alle politiche sociali e all’educazione Rosanna Giliberto insieme a Maria Rita De Alexandris, delegata alle pari opportunità della Provincia di Viterbo, Umberto Di Fusco, consigliere comunale delegato alle politiche per la sicurezza integrata, referente per il Tavolo contro la violenza di genere, Alessandra Purchiaroni, consigliera delegata alla valorizzazione degli eventi e delle tradizioni locali, Eva Garelli, referente Cooperativa Fiordaliso. Presente alla conferenza stampa anche Marta Nori, in rappresentanza del centro antiviolenza Penelope e associazione Kyanos.