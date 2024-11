Per D’Amato e De Gregorio, Roma è stata tradita dal Governo

“Il Governo tradisce Roma Capitale con il taglio di oltre 400 milioni per la metro C nella tratta Clodio-Farnesina, penalizzando un intero quadrante della città. Roma storicamente riceve un finanziamento per il trasporto pubblico inferiore rispetto ad altre grandi città, e la metro C è un’opera strategica per modernizzare la Capitale. Bene ha fatto il Sindaco Gualtieri a lanciare un appello alla Presidente del Consiglio e al Ministro dell’Economia affinché si riveda una scelta che penalizza la Capitale.” Lo hanno dichiarato Alessio D’Amato, Consigliere regionale di Azione, e Flavia De Gregorio, Consigliera in Assemblea Capitolina.