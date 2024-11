L’Avab Odv Bracciano è tornata a Quarrata

Riceviamo e pubblichiamo – L’Avab Odev Bracciano si è portata su il territorio di Quarrata su invito del sindaco di Quarrata, regione Toscana. A un anno dall’ alluvione che ha colpito la Toscana in vari comuni.. una squadra dell Avab odv Bracciano con il cordinamento regionale Coreir, è stata attivata per aiutare i cittadini colpiti da quell’evento meteo straordinario dove ci sono stati morti e distruzione.

A un anno da quella triste situazione c è stato una commemorazione con il ringraziamento a tante associazioni e gruppi che hanno partecipato per gli aiuti.

Presente il Presidente della regione Toscana e molte autorità. Abbiamo portato un pensiero del sindaco Marco Crocicchi e dell amministrazione comunale tutta al sindaco di Quarrata quale piccolo segno di vicinanza con un saluto. Emozionante è stato ripercorre quei giorni del disastro. Un ringraziamento come sempre ai volontari Avab odv Bracciano per tutto l impegno che sempre mettono in ogni emergenza.