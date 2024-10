Manziana, un cucciolo di Bloodhound per le guardie zoofile

L’incontro con le guardie zoofile di Manziana e la loro volontà di costituire in questo territorio un “Nucleo di ricerca con cane molecolare” ha offerto l’occasione ad Attilio Presta, dell’Allevamento del Bosco di Duca, di dare il proprio contributo, donando al gruppo guidato da Catia Meta sabato 26 ottobre una cucciola di Bloodhound. Con “Isabeau del Bosco di Duca”, “aka” Piera, quello che sembrava un progetto di là nel tempo, potrà partire immediatamente.

Piera è stata affidata a Martina Capri, che insieme ad altri colleghi inizierà la sua socializzazione e ben presto il corso per la qualifica.

“L’augurio è che non ci sia mai bisogno di intervenire operativamente, ma siamo felici di sapere che, laddove dovesse servire, il nostro territorio sarà coperto da un’unità molecolare” ha commentato il Attilio Presta.