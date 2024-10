Marianna Bonanno torna da inviata su Rai 2

È appena ripartita l’ottava edizione di Top – Tutto Quanto Fa Tendenza, la trasmissione di Rai 2 che celebra il lifestyle e le eccellenze del made in Italy. Quest’anno, alla guida del programma, c’è il rinomato conduttore Enzo Miccio, che accompagnerà il pubblico in un viaggio appassionante tra le molteplici sfaccettature dell’Italia. Ideato da Angelo Mellone, Direttore del Day Time di Rai, il programma vede protagonisti un team di inviati pronti a raccontare l’Italia attraverso storie, tendenze e innovazioni.

Tra gli inviati riconfermati c’è anche Marianna Bonanno, giovane presentatrice siciliana di 26 anni, che grazie alla sua tenacia e alla gavetta nel mondo televisivo locale è pronta a riportare il meglio delle mostre e degli eventi immersivi italiani. La sua missione? Far vivere al pubblico di Rai 2 esperienze uniche, come la mostra dedicata al Titanic, che andrà in onda nell’appuntamento di sabato 2 novembre, alle 15, su Rai 2 e RaiPlay, offrendo una prospettiva affascinante su questa celebre esposizione.

Marianna Bonanno, giovane conduttrice e inviata siciliana, è uno dei volti emergenti nel panorama televisivo italiano. Attualmente inviata del programma di lifestyle “Top – Tutto quanto fa tendenza” su Rai 2, Marianna ha saputo conquistare il pubblico con il suo carisma e la sua passione per il mondo dello spettacolo, esplorando eventi, mostre e manifestazioni che celebrano il Made in Italy. Marianna Bonanno ha completato un percorso di studi variegato e orientato alla comunicazione e agli eventi, con una laurea magistrale in Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità (2023) e una laurea triennale in Scienze del Turismo (2022). Ha inoltre arricchito il suo profilo con certificazioni specializzate in Event Management, Marketing Digitale e Comunicazione Esperienziale, collaborando con organizzazioni rinomate come IAB Europe e Challenge Network. La sua passione per lo spettacolo l’ha portata a frequentare corsi e accademie teatrali, tra cui la Shakespeare Theatre Academy e la Scuola Cinema Sud. Ha partecipato a masterclass prestigiose, tenuti da nomi prestigiosi del settore come Giancarlo Giannini e Rossella Brescia.

La giovane conduttrice ha collaborato con diverse reti televisive, maturando una vasta esperienza che spazia dalla conduzione alle interviste e al ruolo di opinionista, oltre che nella pubblicità. Ha partecipato a programmi come “Generazione Z” (Rai 2), “Viva Rai 2” e “I Soliti Ignoti” (Rai 1), oltre a numerose conduzioni di programmi regionali. La sua presenza sullo schermo è versatile e coinvolgente, qualità che le hanno permesso di crescere rapidamente nel mondo televisivo. Inoltre, è una presenza costante in eventi di moda e spettacolo in tutta Italia, dove svolge il ruolo di presentatrice. Tra i più recenti, ha condotto la serata del “Carnevale di Agrigento” (2024), sfilate di moda come il Gran Galà dell’Arte e della Moda e diverse kermesse in prestigiosi teatri come il Golden di Palermo.