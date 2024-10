Istat, nel III trimestre Pil invariato

Secondo i dati resi noti dall’Istat, nel terzo trimestre 2024 il Pil è rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dello 0,4% su base annua.

“Il Paese è fermo! Con una variazione acquisita per il 2024 pari allo 0,4% l’obiettivo di avere una crescita per l’anno in corso dell’1% è diventato ormai un miraggio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Peraltro a salvarci da un ribasso del Pil è solo il settore terziario, probabilmente trascinato dal turismo e, quindi, destinato a ridimensionarsi nel quarto trimestre. Preoccupante invece, in prospettiva, la forte riduzione dell’industria” conclude Dona.