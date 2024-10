Alessandro De Paolis nuovo Segretario dei Giovani Democratici

Riceviamo e pubblichiamo – Il Partito Democratico di Civitavecchia si congratula con Alessandro De Paolis, eletto nuovo segretario dei Giovani Democratici, che raccoglie il testimone da Adriano Feligioni. In questa occasione, Enrico Luciani, segretario del PD di Civitavecchia, ha voluto sottolineare l’importanza dell’impegno delle nuove generazioni in politica, riconoscendo nei giovani la forza e l’energia indispensabili per costruire una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.

Luciani ha dichiarato: “L’elezione di Alessandro De Paolis rappresenta un momento significativo per il nostro partito e per tutta la comunità. I giovani democratici sono il futuro del nostro movimento, e il loro coinvolgimento attivo ci consente di continuare a crescere, a confrontarci con nuove idee e a costruire una società che guardi con fiducia al domani.”

Con questa elezione, il Partito Democratico conferma il proprio impegno nel promuovere un dialogo aperto e costruttivo con le nuove generazioni, valorizzando il loro contributo per una visione di Civitavecchia che abbracci il cambiamento e si prepari ad affrontare le sfide del futuro. L’entusiasmo e la dedizione di Alessandro saranno essenziali per proseguire questo percorso e ispirare altri giovani a prendere parte attiva alla vita politica, contribuendo a costruire il mondo che loro stessi vivranno.

“Auguro ad Alessandro un buon lavoro – ha aggiunto Luciani – certo che saprà onorare il ruolo con responsabilità e passione, lavorando insieme a tutti noi per una Civitavecchia più giusta e inclusiva. La passione unita ad un DNA di grosso spessore, saranno le componenti essenziali per guidare i GD ad essere gli anticorpi di una nuova società“.