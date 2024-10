Porta del Parco, una giornata dedicata al Benessere

Sabato 26 ottobre, in occasione del mese rosa, i ragazzi dell’APS Fidelia hanno organizzato una giornata dedicata al Benessere a Porta del Parco.

A partire dalle 9,30 fino a tarda serata, sono intervenute numerose realtà arricchendo il programma con talk e laboratori legati al tema del prendersi cura di sé, inteso sia a livello individuale che collettivo, come ci racconta Elena Faccio, esperta in consulenza dell’immagine, e referente della squadra organizzativa.

Hanno partecipato professionisti in diversi settori, dalla dermopigmentazione alla fisioterapia riabilitativa, consulenti del benessere fisico ma anche psichico-emozionale. Ci sono stati incontri di gruppo tenuti da psicologhe e psicoterapeute, e uno spazio per la condivisione di informazioni sul progetto “Promozione del Benessere della persona attraverso l’accesso ai Consultori Familiari” tenuto dalle dottoresse Sandra Ronconi (Consultorio di Anguillara, distretto 3) e Sandra Murolo (Consultori Cerveteri e Ladispoli, distretto 2).

Un altro tema affrontato è stato quello della medicina naturale, che non esclude quella farmacologica, anzi si è parlato dell’approccio olistico, e di come è importante prendersi cura del corpo e della mente non sottovalutando le emozioni.

Nel pomeriggio c’è stato uno spazio dedicato anche ai più piccoli, protagonisti di una caccia al tesoro nel giardino di Porta del Parco, con la possibilità di sperimentare pitture per il corpo naturali e semplici da rimuovere.

In un evento così ambizioso non poteva mancare la musica, protagonista di laboratori come ElettroYoga, e per concludere la serata come occasione di condivisone e socialità.

Ospite d’onore è stata l’associazione #ZittoCancro! Con un presidio fisso e alcuni interventi per raccontare gli obiettivi e i risultati maturati in quattro anni di attività.

Concludiamo ringraziando gli organizzatori per l’invito ricevuto, non solo nei confronti della Redazione ma per tutto il territorio. È fondamentale condividere informazioni ed esperienze legate al tema del benessere e più in generale al tema della salute.

Claudia Soccorsi

Redattrice L’agone