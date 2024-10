Latina, la Garante dell’infanzia Regione Lazio in visita all’ICS Natale Prampolini

Monica Sansoni (Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio) ha visitato l’Istituto Comprensivo Statale Natale Prampolini di Borgo Podgora (Latina), accolta dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Maria Beatrice Furlani e dal Vicepreside Prof. Lorenzo Iannelli. Una giornata vissuta all’insegna della tutela e della diffusione dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

«È stato – ha detto la Garante – un momento importantissimo di partecipazione insieme ai ragazzi e alle ragazze del Prampolini. Il mio plauso va a tutto l’istituto che incarna a pieno i principi dello sviluppo della territorialità e delle attività a tutela di tutti i minori seguendo i concetti di partecipazione, ascolto e, soprattutto, affettività. Una giornata che è stata la migliore traduzione possibile della collaborazione tra istituzioni educative.

Qui – ha concluso la Dott.ssa Sansoni – ho potuto toccare con mano il concetto di alfabetizzazione emotiva, sulla quale mi sto battendo da molto tempo per non far perdere il rapporto interpersonale nello sviluppo psico emotivo».

Gli studenti e le studentesse dell’Istituto Prampolini, sapientemente guidati dai loro insegnanti, hanno proposto numerose attività riguardanti la salvaguardia dell’ambiente, il contrasto al bullismo, la promozione del diritto all’alimentazione, alla pace, alla gentilezza e all’inclusione, presentate in modalità espressive diverse e coinvolgenti.