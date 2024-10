Liceo Gullace, Parrucci: “Prosegue lavoro per trovare soluzione, settimana prossima tavolo tecnico decisivo”

Ci siamo riuniti a Palazzo Valentini, come Città Metropolitana di Roma Capitale, insieme all’USR rappresentato dalla Direttrice Generale Anna Paola Sabatini e alla Dirigente Scolastica del Liceo Gullace, Prof.ssa Alessandra Silvestri.

Durante l’incontro abbiamo esaminato alcune ipotesi di soluzione per la gravosa vicenda che ha interessato in queste settimane le sedi del liceo Gullace.

Al termine dell’incontro abbiamo individuato, tra le varie soluzioni proposte, quella maggiormente percorribile e vantaggiosa per tutta la comunità scolastica.

A tal proposito stiamo predisponendo, per la prossima settimana, un incontro tecnico come Città Metropolitana, con Ministero, Prefettura e ASL, per avere certezze sulla fattibilità tecnica.

L’unico obiettivo su cui stiamo lavorando da settimane, è quello di far tornare quanto prima tutti gli studenti del Liceo in presenza evitando loro i doppi turni.

La tempistica che ci stiamo dando è comunque quella di rispettare, come data utile per la risoluzione del problema, il 15 novembre, nonostante l’aggravio enorme del doppio incendio subito dalla succursale del Liceo”.

Lo dichiara in una nota Parrucci consigliere della Citta Metropolitana di Roma Capitale delegato all’edilizia scolastica.