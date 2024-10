A Canale Monterano la raccolta dei rifiuti si rinnova

Dal 1 luglio 2024 il servizio di gestione dei rifiuti urbani di Canale Monterano è stato affidato all’azienda GESENU SpA; per avere qualche informazione in più L’Agone ha incontrato il vicesindaco, Fabrizio Lavini, che ha illustrato i progetti futuri e le innovazioni apportate.

“Il lavoro della nuova ditta è iniziato subito ed è stato più certosino che mai; dal 14 ottobre, infatti, il personale incaricato e formato è passato casa per casa e ha consegnato la nuova dotazione di mastelli (microchip che ci prepara alla raccolta puntuale dei rifiuti). L’utenza ha firmato il comodato d’uso gratuito, ha ricevuto tutte le spiegazioni necessarie dal punto di vista delle modalità del servizio, è stata fornita loro una dettagliata guida pratica alla raccolta differenziata ed è stato consegnato il nuovo calendario di raccolta. In base alla tipologia di utenza, divisa in utenza domestica e non domestica, è prevista una riorganizzazione generale della raccolta dei rifiuti attraverso la sostituzione delle attuali attrezzature a disposizione; i nuovi contenitori saranno infatti dotati di un codice identificativo per la tracciabilità dei conferimenti e di nuovi colori identificativi per adeguarli alle normative europee. Dal 1° gennaio entrerà in vigore la nuova settorializzazione dei rifiuti, dal punto di vista del ritiro, perché varranno divise in materia differente le zone di raccolta e il percorso che effettueranno gli uomini addetti. Verranno inoltre installate 2 eco-isole informatizzate per il conferimento di plastica, carta e cartone, vetro, secco residuo e organico. Attraverso le eco-isole i cittadini che dovessero avere bisogno di gettare una quantità di immondizia straordinario potranno utilizzare questo servizio, sempre attivo, senza vincoli di orario né di giorni. Verrà inoltre istituito un eco-sportello dedicato all’utenza, che garantirà la corretta gestione informatizzata delle attrezzature, la consegna dei contenitori, la distribuzione del materiale informativo e soprattutto che accoglierà eventuali segnalazioni e qualsiasi altro servizio richiesto.

A margine di tutto questo c’è la nostra volontà di creare un regolamento nuovo per l’entrata in discarica, che riuscirà a rendere la raccolta ancora più accurata di quanto già lo sia. Dopo tanti anni a Canale riusciamo a collaborare con una ditta seria, affidabile, con la quale poter istituire un dialogo costruttivo e svolgere un lavoro certosino e accurato. Ci mettono il cuore e garantiscono a tutti i cittadini un Canale pulito”.

Un nuovo percorso, intrapreso con grande entusiasmo e abnegazione, con il fine ultimo di portare a Canale un’idea di benessere che possa passare anche dalla raccolta dei rifiuti.

Ludovica Di Pietrantonio

Redattrice L’Agone