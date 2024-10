ASL Roma 1, riaperto il presidio di via Salita della Marcigliana

Si è tenuta la cerimonia di riapertura del Presidio di Salita della Marcigliana 57, nel quartiere di Settebagni. L’evento segna una tappa importante per l’offerta di servizi sanitari sul territorio del Distretto 3 della ASL Roma 1: presenti oltre al Commissario Straordinario Giuseppe Quintavalle, al Direttore del Distretto 3 Maria Ester De Caris e al Direttore della UOC Dipendenze Pietro Casella, il Presidente del Municipio Paolo Emilio Marchionne e il Comitato Settebagni.

Nella palazzina di Salita della Marcigliana torna quindi ad essere attivo il centro prelievi insieme all’ambulatorio infermieristico per prelievi ematici, misurazione dei parametri vitali, terapie intramuscolari e sottocutanee, medicazioni, monitoraggio della glicemia per pazienti con diabete e attività educazionali sui corretti stili di vita.

Il Presidio offre inoltre il collegamento con il PUA (Punto Unico di Accesso) e il servizio del SERD, uno spazio di accoglienza e supporto per i cittadini in difficoltà e un punto di riferimento per la cura e la prevenzione delle dipendenze patologiche (compresi il Disturbo da gioco d’azzardo e il fumo di tabacco), con l’obiettivo di fornire percorsi di sostegno mirati e prevenire l’insorgenza di nuove dipendenze. Presto le attività verranno affiancate dall’attivazione della telemedicina – in collegamento con gli ospedali a gestione diretta che referteranno da remoto – e i percorsi di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto e dell’infezione da HCV (Epatite C).

Il Distretto, partendo dall’analisi epidemiologica di contesto elaborata dal Dipartimento di Empidemiologia, si sta occupando della specialistica all’interno del presidio (in particolare si prevede ortopedia, geriatria, diabetologia e cardiologia) oltre che dell’iter comparativo delle zone carenti distrettuali, sia per Medici di Medicina Generale (MMG) che per Pediatri di Libera Scelta (PLS).

“Tempo fa, insieme al Commissario Straordinario Quintavalle, abbiamo preso la decisione di riattivare questo servizio essenziale per la nostra comunità: il Municipio per quanto riguarda le attività di presa in carico dei bisogni sociali, la ASL Roma 1 in via integrata per i servizi di assistenza sanitaria e cura” ha dichiarato il Presidente del III Municipio Paolo Emilio Marchionne. “Già queste prime settimane con il personale della ASL segnano una differenza molto apprezzata. Desidero quindi ringraziare il Commissario, gli operatori della ASL Roma 1 e i cittadini di questo territorio, che con le loro sollecitazioni e proposte ci hanno spinto a dare maggiori risposte e con cui abbiamo costruito un punto di contatto molto forte. Oggi è una bella giornata per tutte e tutti”, ha concluso Marchionne.

Questa giornata segna l’inizio di un percorso insieme – ha dichiarato il Commissario Straordinario della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle a margine della cerimonia – partiamo da alcuni servizi che amplieremo insieme a voi e al Municipio, ascoltando i bisogni di tutti. La struttura farà parte di una rete di erogazione del Distretto Sanitario ma sarà sicuramente un punto di riferimento per questo quartiere, in una reale integrazione socio-sanitaria. Ringrazio quindi il Comitato Settebagni, il Presidente Marchionne e tutta la squadra della ASL Roma 1 che si è messa al lavoro. Noi siamo qui e siamo pronti ad impegnarci al massimo.

L’accesso ai servizi infermieristici è diretto o su presentazione di impegnativa del Medico di Medicina Generale o del Medico Specialista, in piena sinergia con la rete degli altri ambulatori infermieristici del Distretto sanitario (Presidio di via Lampedusa, 23-27 e Presidio di via Dina Galli, 3).