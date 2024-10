Azione: “Vertenza Roma, costruiamo la mappa dei terreni perduti. Creare almeno 1000 aree gioco per bambini”

Oggi alle 16, nei giardini adiacenti a Piazza Carcano (Municipio III) Sit-in “Vertenza Roma – Azione verde e sostenibile”

Riceviamo e pubb lichiamo – “Spazi urbani e il verde pubblico sono al centro del quarto appuntamento di Vertenza Roma, che questa settimana si svolge nel 3° Municipio. A Roma ci sono tantissimi terreni abbandonati, e nessuno sa dire a chi spetti la manutenzione, inclusi quelli la cui proprietà è ‘perduta’ per vincoli burocratici e che quindi non possono essere usati dai cittadini. Per questo, come Azione, abbiamo presentato una mozione sia al Municipio III sia in Campidoglio, con le consigliere Livia Pandolfi e Flavia De Gregorio, per costruire una mappatura completa dei ‘terreni perduti’ e spingere verso la riappropriazione di questi spazi verdi. Un esempio concreto è quello dei terreni adiacenti a Piazza Carcano, dove si terrà il sit-in di Roma in Azione, tornati finalmente pubblici dopo 50 anni grazie al nostro impegno. Spazi che potrebbero essere usati e restituiti alla città: per creare, ad esempio, 1000 aree gioco per bambini; Roma attualmente ne conta meno di 500, ben lontana dalle altre grandi capitali europee. Questo sarebbe un primo passo importante verso la Roma verde e sostenibile che abbiamo messo al centro del programma presentato agli elettori, insieme al Segretario Calenda. Inoltre, è fondamentale ripensare la gestione del verde con un modello di Global Service in ogni Municipio, affidando a un unico soggetto la cura coordinata delle aree verdi, dalla manutenzione degli alberi agli arredi. Così come sarebbe importante preservare le ville storiche e gli edifici abbandonati che potrebbero diventare luoghi di cultura e che oggi invece versano in condizioni disastrose. Azione vuole costruire una Roma delle opportunità e che sia veramente sostenibile.” Lo hanno dichiarato Alessio D’Amato, Consigliere regionale di Azione, Flavia De Gregorio, Consigliera in Assemblea Capitolina, e Livia Pandolfi, Consigliera in III Municipio.