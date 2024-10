Una fiaccolata di cittadini per finirla con violenza e guerre

L`appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle ore 18:00 a San Saba per una manifestazione di cittadini per la Pace. Una fiaccolata percorrerà le strade del rione dalla Casa del Jazz, bene confiscato alla mafia e ora bel contesto di ricche iniziative musicali e culturali a ridosso delle Mura Aureliane, fino alla basilica di San Saba, senza gonfaloni né partiti ma con una grande bandiera arcobaleno.

L`Associazione Rete Comune Inquilini ATER San Saba in campo da tempo con iniziative di cittadinanza attiva – solo da pochi giorni, mobilitando abitanti e politici ha ottenuto che Roma Capitale revocasse l`installazione di un`antenna per la telefonia mobile in prossimità della piazza centrale – ha deciso questa volta di chiamare a raccolta i cittadini del rione per una manifestazione senza colori politici, che possa consentire di esprimere ansie e angosce di un tempo che sembra sempre più un `tempo di guerra`.

Nel rione romano, un dedalo di strade intorno a Piazza Bernini e alla Parrocchia, originariamente costituito da sole case popolari, vive ancora oggi un tessuto di relazioni cresciute tra la scuola, l`oratorio, i cortili e le scale dei fabbricati. I sansabini hanno festeggiato lo scorso anno i cento anni del rione e tra le tante iniziative emergono quelle che hanno visto alcuni di loro, o dei loro padri, salvare soldati italiani ed ebrei romani durante l`occupazione, una solidarietà che chiaramente ancora contraddistingue gli abitanti storici.

A manifestare la Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, coloro che hanno raccolto l`eredità di Aldo Capitini – che nel 1961 organizzò da Perugia ad Assisi la prima Marcia per la Pace e la fratellanza dei popoli – che oggi svolgono un instancabile lavoro per difendere e costruire la pace, formando, dalle scuole primarie alle università, nuove generazioni di costruttori di pace, promuovendo iniziative a tutti i livelli, continuando ad organizzare, con sempre rinnovati temi e motivazioni, la Marcia PerugiAssisi. La prossima, la più grande, è già in cantiere, sarà il 12 ottobre 2025!

La fiaccolata si muoverà da un luogo che è simbolo della lotta alla mafia, dove all`ingresso c`è una lapide che ricorda i nomi di oltre mille vittime innocenti uccise dalle mafie e un grande pannello murale con i volti e i nomi dei giornalisti italiani uccisi a causa del loro lavoro “Cercavano la verità, 30 nomi una sola storia”. Alla Casa del Jazz ha la sede Ossigeno per l`informazione, un osservatorio nato per documentare il crescendo di intimidazioni e minacce nei confronti dei giornalisti italiani, in particolare di quelli impegnati in prima linea nelle regioni del Mezzogiorno.

Il cammino si concluderà in piazza Bernini, i partecipanti potranno poi transitare accanto al Centro Astalli – dal 1989 centro di accoglienza dei padri Gesuiti per l`assistenza agli immigrati – riunirsi brevemente per una riflessione nel salone della Parrocchia di San Saba e anche, per chi vorrà, recitare in chiesa una preghiera comune per la pace.

Questa manifestazione è aperta a tutte le persone di buona volontà, oltre ogni posizione politica o credo religioso, consapevoli delle drammatiche condizioni di belligeranza tra nazioni e violenza fra individui nelle quali stiamo progressivamente scivolando, per l`indifferenza di tanti e per una politica che non sempre pensa al futuro.