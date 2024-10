Saluti romani al “Montessori”, Rete degli studenti: «Chiediamo lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste»

Riceviamo e pubblichiamo – È di poco fa la notizia di studenti, candidati alla rappresentanza studentesca in Consiglio d’Istituto al Liceo Montessori di Roma nella lista «riscatto», fotografati in una classe mentre facevano un saluto romano di fronte ad uno striscione che recitava «Prendi nota prendi atto, è ora di riscatto!»

Non un caso isolato quello del Montessori: la stessa lista, infatti, riconducibile all’organizzazione giovanile neofascista «Generazione Popolare», è presente anche in altri istituti della città con liste candidate alla rappresentanza d’Istituto che, apparentemente anonime e apolitiche, nascondono al loro interno una matrice neofascista.

«È inaccettabile» dichiara la Rete degli Studenti Medi di Roma «che accadano eventi del genere nelle scuole del nostro paese, proprio all’interno di quei luoghi che dovrebbero essere presidi antifasciti»

Ma quello di Generazione Popolare non è un unicum per l’estrema destra: sono molte, infatti, le liste studentesche – come «Volare Alto», «Virus» e «Omega» – legate a Fratelli d’Italia tramite Gioventù Nazionale e Azione Studentesca.

«Queste liste si professano apolitiche» continua la Rete degli Studenti Medi «ma poi nella realtà fanno l’interesse di organizzazioni neofasciste esterne. Queste organizzazioni minano la libertà all’interno delle scuole e hanno atteggiamenti spesso violenti e prevaricatori».

«Chiediamo» conclude il sindacato studentesco «lo scioglimenti di tutte le organizzazioni giovanili neofasciste che metto a repentaglio la democrazia scolastica e il ritiro delle candidature o le dimissioni di tutte le liste che, come Riscatto, sono collegate a organizzazioni neofasciste».