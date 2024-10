Tumori del seno, anche a Roma la “Carovana della Prevenzione”

Ottobre è il mese di sensibilizzazione sui tumori del seno e Roma, come tante altre città italiane, ospita eventi dedicati alla prevenzione oncologica.

Komen Italia, organizzazione non profit da anni impegnata in progetti di promozione della salute femminile, con la campagna “La Prevenzione è il nostro Capolavoro” offre esami per la diagnosi precoce dei tumori, laboratori e sessioni di promozione dell’attività fisica e programmi per aiutare le pazienti che hanno vissuto una malattia a recuperare il benessere psico-fisico. Un lavoro di grande utilità portato avanti con la collaborazione della fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs.

La prime due tappe romane della “Carovana della Prevenzione” si sono svolte il 9 e il 14 ottobre, ma gli appuntamenti proseguiranno per tutto il mese. Il 17 e 18 ottobre i camper della Carovana saranno a Spinaceto (Municipio IX), in via dei Caduti della Resistenza 117. Sempre il 18 ottobre, evento nel quartiere La Rustica in via di Cervara 200 (Municipio IV). Il 19 Komen sarà in via Bichi 38, nel Municipio XII, mentre il 20 farà tappa al centro commerciale Aura, nel Municipio XIII. Ultimi appuntamenti il 22 e 23 ottobre in via Martini 34 (Farmacia Boots Serafico), nel Municipio VIII, e il 30 ottobre in piazza Guglielmo Marconi 25 (Municipio IX).

Grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura, inoltre, tutti coloro che sceglieranno di sostenere con una donazione i progetti di prevenzione di Komen Italia avranno l’accesso gratuito a 100 musei statali.