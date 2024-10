Emergenza meteo, attivata colonna mobile della Regione Lazio in supporto all’Emilia Romagna

La Regione Lazio ha attivato la propria colonna mobile di protezione civile per le avverse condizioni meteo che stanno interessando l’Emilia-Romagna. Due squadre di volontari della protezione civile sono partiti verso il Comune di Lugo di Romagna per fornire supporto immediato alle popolazioni locali. Le piogge incessanti nella zona mantengono alta l’allerta, costringendo le Regioni a un costante contatto per garantire la massima prontezza di intervento. L’Emilia-Romagna ha formalizzato la richiesta di supporto attraverso il Dipartimento nazionale di protezione civile, chiedendo l’invio di squadre dotate di pompe idrovore ad alta capacità per fronteggiare eventuali rotture degli argini e spostare rapidamente l’acqua.