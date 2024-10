Mattia (PD): “Regione Lazio, se crisi insanabile, si torni al voto”

“Non tolleriamo più di stare qui con le braccia conserte ad attendere che vada in scena l’ennesima puntata della ‘Telenovela Rocca’, a leggere dai retroscena sulla stampa il risiko di poltrone e deleghe da spartirsi dentro la Giunta e dentro le Asl o in qualche altro ente o società della Regione. Le persone hanno il diritto di sapere quanto il presidente Rocca è tenuto sotto scacco dalle divisioni della sua maggioranza, quanto il presidente Rocca e la sua maggioranza sono davvero in grado di essere operativi o sono invece ostaggio, e tutti noi assieme a voi, dei vostri dissidi interni”. Così la consigliera regionale Pd, Eleonora Mattia, intervenendo in Aula alla Pisana.

“Siamo nell’ottobre rosa ma avete definanziato la Giornata regionale per la prevenzione del tumore al seno. Avete inoltre definanziato il Registro regionale dei tumori, istituito nel 2015 e finanziato fino al 2022, e ora state abrogando gli screening per la popolazione a rischio di neoplasie polmonari – prosegue Mattia – Definanziate anche le leggi su sicurezza e salute sul lavoro e quelle sulle politiche per le donne”.

“Smettetela di litigare e di tenere in ostaggio il Consiglio regionale. Fateci lavorare e se non potete farlo, vi chiediamo un atto di responsabilità e di tornare davanti alle elettrici e agli elettori”, conclude Mattia.