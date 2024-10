Due giornate di consulti reumatologici gratuiti al policlinico fondazione campus bio-medico

Due giornate di screening gratuiti per pazienti che soffrono di artrite reumatoide, spondiloartrite assiale e artrite psoriasica: queste le iniziative messe in campo dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico in occasione della Giornata mondiale delle Malattie reumatiche (12 ottobre), con il supporto incondizionato di AbbVie. Un’occasione non solo per aiutare le persone affette da queste patologie a raggiungere la remissione della malattia, ma anche per ricordare l’importanza dell’aderenza terapeutica, per assicurarsi una migliore qualità di vita. L’appuntamento è per sabato 19 e sabato 26 ottobre in via Álvaro del Portillo 200 a Roma.

I consulti sono esclusivamente su prenotazione e fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per prenotare l’appuntamento si può contattare il numero 345 7686815 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00.

“Oltre 5 milioni di persone in Italia soffrono di malattie reumatiche – ha spiegato Luca Navarini, medico dell’Unità di Immunoreumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, che ha aggiunto – sono patologie difficili da diagnosticare e con un forte impatto sulla qualità della vita”.

Le malattie reumatiche incidono pesantemente sui costi dell’assistenza socio-sanitaria e rappresentano una seria minaccia per l’economia complessiva del Paese: in totale la spesa per le malattie reumatiche croniche in Italia supera i 4 miliardi di euro l’anno, di cui quasi la metà – 1 miliardo 739 milioni – sono rappresentati dalla perdita di produttività per circa 287mila lavoratori malati.

“Inoltre, tali patologie vengono diagnosticate con molto ritardo rispetto all’insorgenza delle stesse. Questo – ha spiegato Navarini – comporta costi elevati per tutto l’articolato sistema socio-assistenziale, ma soprattutto contribuisce a un peggioramento esponenziale della qualità della vita del malato, poiché una diagnosi tardiva comporta una possibile ridotta risposta alle terapie e l’accumulo di danno irreversibile”.

Artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondiloartrite assiale sono malattie infiammatorie croniche che provocano dolore, gonfiore, rigidità e perdita di funzionalità articolare. Nei casi più gravi, possono causare importanti problemi di disabilità e comportare manifestazioni extra-articolari a carico di mucose e diversi organi, tra cui occhi, pelle, apparato gastrointestinale e polmoni. Per questo tipo di patologie, dunque, la diagnosi precoce è fondamentale per poter assicurare alle persone il tipo di trattamento corretto per rallentare i sintomi e arrestarne la progressione.