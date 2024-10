Ladispoli, ritorna l’iniziativa “Un Caravaggio per la mia città”

Mentre prosegue l’evento “Caravaggio in vetrina”, che ha trasformato viale Italia in un museo a cielo aperto, un altro progetto legato ad arte e cultura è stato intrapreso dall’amministrazione comunale di Ladispoli. Ritorna l’iniziativa “Un Caravaggio per la mia Ladispoli”, ideato dalla delegata all’arte Felicia Caggianelli, iniziativa che vuole coinvolgere i giovanissimi, avvicinarli al mondo della creatività, seguendo la scia dell’indubbio successo che sta ottenendo la mostra dei dipinti di Michelangelo Merisi nelle vetrine del corso principale della città.

“Lo scorso anno – spiega la delegata all’arte, Felicia Caggianelli – lanciammo una sfida alle nuove generazioni, invitandoli a disegnare uno dei dipinti di Caravaggio, esposti nelle vetrine di viale Italia. Chiedemmo di scegliere l’opera che li aveva maggiormente colpiti, ottenemmo un risultato straordinario, arrivarono centinaia di disegni, i giovanissimi si sbizzarrirono in colpi di genio ed intuizioni artistiche di ogni genere. Tutti i partecipanti ottennero un riconoscimento dall’amministrazione comunale. Quest’anno ripetiamo l’iniziativa, per partecipare si deve soltanto passeggiare in viale Italia, ammirare i dipinti museali e le interpretazioni delle opere di Caravaggio realizzate dagli artisti del territorio, scegliere quello che più è piaciuto e disegnarlo all’interno della vetrina dove è esposto. Una volta terminato si può mandare inviare una foto alla mail della delegata all’arte: licia.caggianelli@libero.it entro la fine del mese. Una giuria di maestri d’arte selezionerà i migliori disegni pervenuti. In autunno realizzeremo un piccolo evento dove saranno esposti tutti i disegni inviati e ci sarà una premiazione. Ovviamente possono partecipare anche giovanissimi di altre città e tutti gli adulti appassionati della pittura di Caravaggio”.