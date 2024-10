Il 14 ottobre a Palazzo Valentini “Maratona delle eccellenze”

Solidarietà, Eccellenze Italiane e Diplomazia protagoniste di una ricca Kermesse che si terrà lunedì 14 ottobre 2024, a partire dalle ore 15:00, nel cuore di Roma a Palazzo Valentini.

Fondazione CRE (Calabria – Roma – Europa) insieme all’Associazione Cavalieri di San Silvestro, l’Accademia Ergo Cantemus e l’Associazione Nazionale Doc Italy, manderanno infatti in scena uno spettacolo volto a dare spazio all’Italia e al Mondo in settori come Arte, Artigianato, Cultura, Spettacolo, Management, Moda ed Enogastronomia.

Due presentatori illustri, volti e anima di Doc Italy, come la giornalista Camilla Nata e l’Anchorman Anthony Peth, condurranno un selezionato parterre all’interno di un evento suddiviso in tre momenti significativi, dedicato a 25 invitati celebri:

– Ore 15:00, 4ᵃ edizione del Premio “Doc Italy Roma Capitale”, con la consegna dei riconoscimenti, realizzati dal maestro Marco Orlandi, affidata a S.E. Todor Stoyanov, Ambasciatore di Bulgaria.

Il Premio “Doc Italy Roma Capitale” nasce nel febbraio 2018 con l’intento di rendere Roma “Capitale delle Eccellenze” ed è rivolto a coloro capitolini che nel tempo hanno portato in alto e nel mondo il nome della città. L’incontro sarà aperto dalla benedizione di S.E. Mons. Luigi Francesco Casolini di Sersale, Presidente dell’Associazione Cavalieri di San Silvestro, accompagnata da un riflessione sul tema Giubileo, che nel prossimo 2025 trasformerà Roma nel Centro del Mondo Cattolico. A ricevere il riconoscimento illustri rappresentanti, che grazie alla loro arte, professionalità, filosofia, morale ed etica interpretano perfettamente l’anima e lo spirito della Città Eterna. La Capitale si racconterà attraverso i suoi protagonisti, corredata da una colonna sonora realizzata dall’Accademia “Ergo Cantemus”. A cornice della premiazione, degustazione di prodotti tipici d’Eccellenza, creazioni di chef noti e stellati ed esperti di ogni comparto del Food e Beverage.

– Ore 18:00, “La Terra di Calabria incontra l’Italia e il resto del mondo, emigrazione, sviluppo e nuovi mercati”, dibattito a cura dell’Avvocato Domenico Naccari, Console Onorario della Repubblica del Marocco.

La presenza della comunità calabrese è capillare all’estero, in virtù del legame che unisce tanti Paesi del Mondo alla Penisola nasce il format ideato da Doc Italy in collaborazione con la Fondazione CRE “La Terra Di Calabria incontra l’Italia & Il Resto del Mondo”, un ciclo di appuntamenti che vedranno i più alti rappresentanti della Regione Calabria accogliere, a Palazzo Valentini, i rappresentanti delle Istituzioni Italiane, del Clero e sei Ambasciatori di Paesi “amici” della Calabria. L’Arte, la musica, la ristorazione e il Made in Italy omaggeranno il territorio calabrese, che si mostrerà per la circostanza con i propri tesori, caratteristiche, cultura e storia del Resto del Mondo. L’evento è mirato a creare una rete “internazionale” al fine di promuovere la Calabria e l’Italia, in un tour rivolto a scoprire la terra dell’incanto e dell’ineffabile varietà di paesaggi, dove ogni angolo racconta la meraviglia del sud dello Stivale.

– Ore 19:00, 2ᵃ edizione del “Premio Doc Italy Relazioni Internazionali”, con il conferimento degli attestati affidati a Monsignor Luigi Casolini Di Sersale e al Senatore Bartolomeo Amidei.



Il “Premio Doc Italy Relazioni Internazionali” è riservato a figure di alto spessore della Diplomazia, delle Istituzioni, della Santa Romana Chiesa e delle Forze Armate. Personalità distintesi per le loro carriere, costante dedizione volta al potenziamento dei rapporti turistici, culturali e umanitari, impegno profuso allo sviluppo delle relazioni bilaterali, degli interscambi commerciali e la cooperazione. Saranno inoltre premiati coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione di importanti progetti sociali, contraddistinguendosi per l’altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno dei Popoli, delle minoranze e la salvaguardia dell’ambita “Pace che non c’è”. A Palazzo Valentini l’arte sarà protagonista mediante la Musica, grazie all’“Accademia Ergo Cantemus” e al Trio di Soprani “Appassionante” e la Moda, con stilisti internazionali che presenteranno suggestive creazioni dedicate alle Nazioni premiate. Il tutto con l’obiettivo di rendere unica la manifestazione.

Per una giornata le sale dello storico edificio, attuale sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, diverranno teatro dell’incontro tra le pregevolezze italiane e il pianeta terra con il suo desiderio di conoscenza.

Un momento di valore, utile a comprendere ulteriormente il concetto di bellezza in tutte le sue forme ed espressioni.