Roma, a proposito del Polo pubblico della formazione professionale

Riceviamo e pubblichiamo – Un progetto rivoluzionario e ambizioso presentato oggi in Campidoglio alla presenza del Sindaco Gualtieri e dell’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli.

Frutto della sinergia politica tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, con la costituzione del Polo Pubblico della Formazione Professionale ci siamo posti l’obiettivo di replicare ed ampliare l’esperienza positiva fatta da Città Metropolitana in questi due anni, riportando tutti gli accordi sottoscritti (fra tutti ricordiamo Leonardo s.p.a., AMA e Bulgari) anche all’interno dei Centri di Formazione di Roma Capitale.

Il Polo Pubblico della Formazione Professionale avrà come scopo quello di far crescere il numero delle iscrizioni in modo da incidere sia sulla dispersione scolastica e sia sul numero dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze che in futuro saranno orientati sempre di più verso il mondo del lavoro.

Nell’ultimo anno, grazie all’impegno del nostro Sindaco Gualtieri, sono stati stanziati 9 milioni di euro con i quali andremo a ristrutturare ed efficientare tutti i centri di formazione, anche quelli di Roma Capitale, in modo da renderli luoghi sicuri per le studentesse e gli studenti.