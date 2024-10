Le nuove frontiere del cicloturismo, l’Eroica 2024 a Gaiole in Chianti

Se è vero che viaggiare ispira ad adottare idee innovative e a sperimentare nuove esperienze, i ragazzi di Tecnobike lo sanno bene. Questo negozio di ciclismo e squadra sportiva di Anguillara Sabazia ha preso parte a L’Eroica 2024 con un gruppo di venti persone, vivendo una tre giorni indimenticabili tra le incantevoli colline senesi.

Sabato 6 e domenica 7 ottobre, Gaiole in Chianti, un piccolo borgo di appena 2.000 abitanti, ha ospitato la 27.ma edizione de L’Eroica, una delle manifestazioni ciclistiche più rinomate al mondo. L’evento celebra ogni anno il ciclismo d’altri tempi, quello che gli appassionati definiscono “eroico”. Con quasi 10.000 ciclisti provenienti da tutto il mondo, L’Eroica si è confermata come un appuntamento imperdibile per chi ama il ciclismo vintage. Tra i partecipanti, i tredici atleti del territorio sabatino hanno portato con orgoglio i colori di Tecnobike e dell’associazione CiclisticaMente, due realtà locali che da anni promuovono la ciclabilità e il cicloturismo nel territorio del Lago di Bracciano.

L’Eroica non è una corsa come le altre. È un viaggio indietro nel tempo, dove i partecipanti percorrono strade bianche, attraversano paesaggi mozzafiato e lo fanno in sella a biciclette d’epoca, indossando abbigliamento vintage. Nato nel 1997 come tributo alle radici del ciclismo, l’evento si è evoluto fino a diventare un fenomeno globale. Oggi, L’Eroica rappresenta anche un potente strumento di promozione turistica, attirando ogni anno un pubblico qualificato, attento all’ambiente e alla cultura locale.

Spinti dal desiderio di vivere in prima persona questa straordinaria atmosfera, i ragazzi di Tecnobike e CiclisticaMente hanno organizzato una partecipazione di gruppo ben preparata. I tredici ciclisti sabatini hanno affrontato con entusiasmo i diversi percorsi, immergendosi completamente nello spirito di L’Eroica.

“Per capire l’impatto di L’Eroica su un territorio, basta pensare che il Comune di Siena ha riservato Piazza del Campo come tappa di ristoro per i ciclisti,” racconta uno dei ragazzi di Tecnobike. “Entrare in una piazza così storica, piena di ciclisti e stand con dolci tipici e bevande gratuite, è stato incredibile. Vedere tutto questo ti fa capire quanto l’evento influisca positivamente sull’economia locale.”

L’importanza di manifestazioni come L’Eroica va oltre lo sport: esse sono in grado di mobilitare decine di migliaia di persone, trasformando l’evento in un motore di sviluppo economico e turistico per il territorio che lo ospita. L’atmosfera che si respira a Gaiole e Siena è quella di un turismo lento, sostenibile e rispettoso, che valorizza il legame tra le persone e il territorio.

L’esperienza vissuta a L’Eroica ha ispirato i partecipanti sabatini a riflettere su come eventi simili potrebbero valorizzare anche il loro territorio. “Partecipare a L’Eroica è per noi una grande opportunità per mostrare il potenziale del nostro territorio e la nostra passione per il ciclismo,” spiega Marco Corleto, presidente dell’ASD CiclisticaMente. “Abbiamo luoghi meravigliosi intorno al Lago di Bracciano che si prestano perfettamente per eventi ciclistici. Qualche scintilla si è già accesa con successo, come il “Trail dei Papi”, organizzato da Giorgio Sigillò, che ha avuto la sua prima edizione quest’anno. Ma dobbiamo fermamente continuare a credere nel potenziale del cicloturismo e creare percorsi ciclabili permanenti.”

Grazie all’assistenza di Tecnobike, i ciclisti hanno potuto restaurare e preparare le loro biciclette d’epoca, rispettando i rigidi regolamenti della manifestazione. Il negozio ha anche noleggiato mezzi storici a chi ne fosse sprovvisto, permettendo a tutti di vivere appieno l’esperienza.

La partecipazione sabatina a L’Eroica ha evidenziato come il cicloturismo possa rappresentare una risorsa preziosa per lo sviluppo economico e culturale di un territorio. Eventi come questo non solo celebrano il passato del ciclismo, ma guardano al futuro, promuovendo nuove forme di turismo sostenibile e rispettoso della natura e delle tradizioni locali.

Il territorio del Lago di Bracciano ha tutte le caratteristiche per seguire questa strada. Grazie all’impegno di realtà come Tecnobike e CiclisticaMente, si stanno gettando le basi per un futuro in cui la bicicletta possa essere non solo un mezzo di trasporto, ma anche un veicolo di sviluppo turistico. L’esperienza di L’Eroica può essere un modello per ispirare la creazione di eventi simili, capaci di attrarre ciclisti e appassionati da tutto il mondo, e valorizzare le bellezze naturali e culturali del territorio sabatino.

Federica D’Accolti