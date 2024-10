Trevignano Romano, il Nazra Palestine short film festival al cinema Palma

Il Nazra Palestine Short Film Festival è un festival-concorso di cinema indipendente che dal 2017 raccoglie opere dalla e sul tema della Palestina, con l’obiettivo di raccontarla attraverso un’arte liberamente opposta alla narrazione coloniale e suprematista occidentale.

Nazra, che in arabo palestinese significa “sguardo”, nasce per fare del cinema uno strumento di autodeterminazione e di resistenza, per raccontare una terra ricca di storia, cultura e creatività e un popolo che da oltre mezzo secolo lotta per il suo diritto a esistere; per fare in modo che più sguardi possano incontrarsi e costruire ponti di cultura e solidarietà tra i popoli.

Nazra è uno spazio per promuovere autori palestinesi e della diaspora e sostenere il loro diritto di espressione e autorappresentazione, è un modo per porre l’attenzione sulle atrocità che Israele infligge alla Palestina e in particolare in questo momento, in cui la colonizzazione delle terre si è definitivamente mostrata nel suo complesso genocida.

Dopo gli ultimi mesi di massacro nella Striscia di Gaza, ora esteso anche alla West Bank, è per noi ancora più importante sfruttare ogni mezzo possibile per supportare la popolazione e la resistenza palestinesi.

Per questo motivo, quest’anno, oltre alle tre già esistenti: documentario, fiction e opere sperimentali, è presente una categoria speciale dedicata ai reportage di tipo giornalistico: Gaze on Gaza.

Per sostenere Nazra e la diffusione del cinema palestinese, frutto e testimonianza di una cultura sempre più sotto minaccia di cancellazione, promuoviamo una raccolta fondi dal basso con la Campagna A noi gli occhi Palestine is Calling. Il supporto del pubblico è prezioso, essendo Nazra un festival indipendente, basato sul solo lavoro di volontariə. Il ricavato della raccolta andrà a favore dei palestinesi di Gaza, ma anche dei palestinesi del Libano, martoriati in questi giorni.

Il Nazra Palestine Short Film Festival arriva a Trevignano Romano (Roma), al cinema Palma, organizzato dalle associazioni “Lo Sguardo di Handala – ETS” e “ULAIA-ArteSud ODV”. Ospiti, in entrambe le giornate, Monica Maurer, regista indipendente e membro della giuria di Nazra. e Sonia Grieco, giornalista free lance.

Programma:

Giovedi 17 ottobre 2024, ore 18

Al Ard; Basel Nasr; Palestine; 2024

3 Logical Exits; Mahdi Fleifel; danimarca/UK/Libano, 2020

The Orphan; Jordar Karr-Morse; USA/Belgio; 2024

Hostage Economy; Jude Elziq; UK; 2024

Shattered Memory; Hayat Labban; Palestina; 2024

The Silen Protest: 1929 Jerusalem; Mahassen Nasser-Eldin; Palestine; 2022

I’m the Land in a Body; Thaer Al-azzeh; Palestina; 2022

The Sound of Clouds; Mohammad Lotfali; Iran; 2024

Venerdi 18 ottobre 2024, ore 21

Al Ard; Basel Nasr; Palestine; 2024

The Key; Rakan Mayasi; Palestina/Francia/Belgio; 2023

Gaza Atelier; Montaser Sameeh Alsabe; Palestina; 2023

Mar Mama; Majdi El Omari; Palestina; 2023

An Orange from Jaffa; Mohammed Almughanni; Palestina/Polonia/Francia; 2023

Abo Jabal; Bisan Owda; Palestina/Gaza; 2024

The Sound of Clouds; Mohammad Lotfali; Iran; 2024