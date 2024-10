Roma, appuntamento con Ascanio Celestini a “Incontr’arti”

Continua la sesta edizione di “Incontr’Arti”, organizzata da “Artenova” in collaborazione con “Xenia”, a Largo Quaroni nella zona della Pisana (Municipio Roma XII). Realizzato con la direzione artistica di Gino Auriuso, “Incontr’Arti” è una manifestazione culturale che fa dell’inclusione e della socializzazione la parte preponderante degli appuntamenti che hanno preso il via con il sold out registrato durante l’incontro inaugurale con Dacia Maraini e i week end (28/29 Settembre- 5/6 Ottobre) a Largo Quaroni, e che vedranno calare il sipario Domenica 13 Ottobre 2024. L’Incontro è la parola d’ordine di tutto il progetto, è al centro di tutto, è l’alfa e l’omega; l’Incontro tra le arti, tra le culture, tra le persone.

Un programma ricco e articolato che, oltre alle performance artistiche che si volgeranno ancora a Largo Quaroni, vedrà il 10 ottobre l’incontro con Ascanio Celestini (alle ore 18.00 presso la Scuola Media Renato Villoresi) che ci racconterà la “sua periferia” e il rapporto tra essa e l’Arte. Hanno arricchito e arricchiranno la kermesse molti altri artisti tra i quali: il musicista Nando Citarella, lo Street Artist Moby Dick, il cantautore Sandro Scapicchio. Tanti i generi in campo: dal Tango alla Musica Classica, dall’Arte di Strada alle Danze Africane, dal Flamenco al Canto Corale.

Giovedì 10 Ottobre Ascanio Celestini in dialogo con Gino Auriuso. Il rendez-vous è fissato alle 18.00 sempre presso la Scuola Reanto Villoresi e si parlerà delle periferie romane attraverso la poetica di Celestini.

Sabato 12 Ottobre si torna alla “quotidianità” dei tre appuntamenti: laboratorio di Circo alle 16.00, performance di Giocoleria alle 17.30, esibizione di Flamenco alle 18.30.

Altrettanti momenti d’incontro ci saranno Domenica 13 Ottobre: alle 10.00 col laboratorio di Magia, alle 11.30 col concerto di Musica “Hand made” e alle 12.30 gran finale con il Tango.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2024 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con SIAE