Alle viste la Domenica di Carta 2024 del Ministero della Cultura

Riceviamo e pubblichiamo – In occasione della Domenica di Carta 2024 del Ministero della Cultura, vi aspettiamo in tanti per una nuova apertura straordinaria della Biblioteca nazionale di Roma!

Un ricco programma di visite guidate per conoscere e scoprire i tesori, i giardini e le sale della Biblioteca, tra cui la Sala Italo Calvino e il Museo della Letteratura italiana “Spazi900″, laboratori creativi per bambini (dai 4-6 anni ai 6-11 anni) e presentazioni di studi e volumi.

Per la prima volta, nel vero spirito della Domenica di Carta, la Biblioteca nazionale centrale di Roma apre al pubblico le porte dei depositi dei quotidiani. Durante la visita “Dalla carta al digitale: un percorso dai depositi dei quotidiani all’emeroteca digitale”, sarà possibile visitare i depositi dei giornali quotidiani della Biblioteca per proseguire poi nel laboratorio della Digital Library. È questa un’occasione unica per raccontarvi le attività di conservazione e digitalizzazione delle nostre collezioni di giornali quotidiani cartacei e microfilmati, fino alla loro pubblicazione sul portale dell’Emeroteca Digitale dove sono a disposizione di tutti.

In questa occasione, la Biblioteca sarà aperta al pubblico anche per la consultazione del proprio patrimonio e sarà possibile fare la tessera di iscrizione per i nuovi utenti oppure rinnovarla.