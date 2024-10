Protezione civile e NUE 112, domenica 13 ottobre l’open day delle sale operative aperto a tutti

In occasione della Giornata Nazionale della Protezione Civile, che si celebrerà domenica 13 ottobre nell’ambito della Settimana della Protezione Civile, la Regione Lazio invita tutti i cittadini a partecipare all’ Open Day delle Sale Operative di Protezione Civile e NUE 112 in via Laurentina 631 a Roma.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per conoscere da vicino il lavoro quotidiano del sistema di emergenza della Regione Lazio e per acquisire informazioni utili su come comportarsi in situazioni di emergenza e pericolo. I visitatori potranno scoprire, sotto la guida di personale qualificato della Direzione Regionale “Emergenza, Protezione Civile e NUE 112”, le attività svolte nelle Sale Operative, partecipando anche a momenti formativi che illustreranno le principali procedure di intervento.

L’Open Day prevede quattro turni della durata di un’ora e trenta ciascuno (10-11:30, 11:30-13, 14-15:30, 15:30-17), durante i quali sarà possibile approfondire il ruolo cruciale che le Sale Operative svolgono nella gestione delle emergenze sul territorio. Per partecipare, è necessario prenotarsi attraverso il seguente link. Ogni partecipante potrà riservare fino a sei posti.

La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati; pertanto, si consiglia di effettuare la prenotazione quanto prima. Questo Open Day vuole essere un momento di sensibilizzazione e di dialogo con i cittadini, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui comportamenti da adottare in caso di emergenza e di promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione.

Un’occasione per scoprire da vicino l’importante lavoro della Protezione Civile e del Numero Unico di Emergenza 112 e per imparare come contribuire alla sicurezza del proprio territorio.