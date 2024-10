Fondazione The Bridge: “Il futuro della salute mentale: tra rischi e opportunità”

Mercoledì 9 ottobre 2024, dalle ore 10,00, è in programma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio, la tavola rotonda “Il futuro della salute mentale: tra rischi e opportunità”, su iniziativa del deputato Luciano Ciocchetti, Vicepresidente della XII Commissione Affari sociali.

L’evento, promosso da Fondazione The Bridge in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre, è un momento di riflessione e dibattito sullo stato attuale e sulle prospettive future della salute mentale, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità che emergono in un contesto sempre più tecnologico e globalizzato. L’obiettivo è creare un dialogo costruttivo tra professionisti, istituzioni e società civile.

Interverranno il deputato Luciano Ciocchetti, Vicepresidente della XII Commissione Affari sociali, Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge, Alberto Siracusano, Professore ordinario di psichiatria Università di Roma Tor Vergata, Direttore Dipartimento Clinico “Benessere della Salute Mentale e Neurologica” Policlinico Tor Vergata, Coordinatore Tavolo di lavoro tecnico sulla salute mentale Ministero della Salute, Antonio Vita, Professore Ordinario di Psichiatria dell’Università di Brescia, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Spedali Civili di Brescia, Maria Malucelli, Docente di Psicologia Clinica Fondazione Fatebenefratelli, Specialista in psicoterapia individuale, di coppia e disturbi alimentari psicogeni, Socio onorario SIME (Società Italiana di Medicina Estetica), Membro del Tavistock Institute of Human Relation of London, Delia Di Bello, Vicepresidente Progetto Itaca Roma, Paolo Sacchi, Amministratore Unico Mia SRL Architecture & Engineering, Domenico Lucatelli, Market Access & Value Head Angelini Pharma.