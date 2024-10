Riflettori sul convegno “La biodiversità bancaria è linfa per i territori”

Riceviamo e pubblichiamo – Il 1 ottobre 2024 presso la sala consiliare del comune di Frosinone, organizzata dalla First Cisl del Lazio, in collaborazione con la First Cisl di Frosinone, si è tenuta la tavola rotonda dal titolo ‘La biodiversità bancaria è linfa per i territori’.

I lavori presenziati dal Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e dall’on. Roberta Angelilli Vicepresidente della Regione Lazio hanno visto gli interventi preliminari del Segretario Generale della First Cisl di Frosinone, Ronald Galella e della Segretaria Generale First Cisl del Lazio, Caterina Scavuzzo.

Galella ha posto l’accento sull’indebolimento, che sta’ provocando il fenomeno della desertificazione bancaria nella ‘Ciociaria’, da sempre terra di banchieri ed importante snodo industriale, mentre Caterina Scavuzzo, Segretaria Generale First Cisl del Lazio, ha evidenziato, nella sua relazione introduttiva, la necessità di valorizzare la coesistenza delle grandi banche con le banche di prossimità, quali banche di credito cooperativo o banche popolari. Istituzioni finanziarie queste che per loro natura hanno l’importantissima funzione di essere “linfa vitale” per le persone, le imprese e le comunità di riferimento.

I numeri, ha ricordato la Segretaria, ci dicono che se in Italia dalle ultime rilevazioni il 41,7% dei comuni è ormai sprovvisto di sportelli bancari, nel Lazio la situazione non è migliore, i comuni abbandonati dalle banche sono ormai più della metà, il 50,3% e cioè ben 190 comuni su 378. Situazione ancor più critica a Frosinone, dove ormai il 54,9% dei comuni è sprovvisto di banche che in valori assoluti significa 50 comuni sui 91 del territorio senza filiali.

Tale fenomeno della contrazione della rete bancaria, se analizzato congiuntamente all’andamento degli impieghi nel Lazio – che al netto della PA a valori costanti sono diminuiti dal 2015 ad oggi quasi del 30 per cento contro il 17 per cento della media nazionale – si traduce in un processo circolare non virtuoso a scapito di imprese e famiglie.

Per tali motivi in un sistema bancario che deve continuare ad essere ‘Linfa Vitale’ di queste comunità, First Cisl crede sia necessario anche sostenere con forza la sua ‘biodiversità’.

Alla tavola rotonda con Riccardo Colombani Segretario Generale Nazionale della First Cisl erano presenti Maurizio Longhi, Presidente Federlus e Presidente BCC Roma; Vincenzo Formisano, Vicepresidente Assopopolari e Presidente della Banca Popolare del Cassinate; Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio Frosinone – Latina e Corrado Savoriti, Presidente Unindustria Frosinone, mentre le conclusioni sono state affidate al Segretario Generale Cisl Lazio, Enrico Coppotelli.

Il confronto è stato molto concreto e costruttivo e l’impegno condiviso è stato quello di cercare di recuperare insieme, una strutturale attività creditizia regionale inclusiva ed attenta a non lasciare indietro nessuno, attraverso la costituzione di un Osservatorio Regionale sul Credito in cui sia possibile un continuo confronto tra tutti i portatori delle legittime istanze del territorio.

First Cisl Lazio