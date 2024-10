Uniforo Italico Sport Day, l’università incontra il territorio

Una giornata, quella del 5 ottobre 2024, dedicata a Sport, Scienza e Salute aperta al pubblico di ogin età, organizzato dall’Università di Roma “Foro Italico”, nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi, recentemente rinnovato. Dalle 9.30 alle 14 un ricco programma di attività e iniziative dedicate alla promozione dei valori dello sport, del movimento e dell’educazione fisica con lo scopo di coinvolgere e sensibilizzare il pubblico di tutte le età e abilità fisiche e promuovere uno stile di vita attivo e salutare. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, l’evento quest’anno si è arricchito di un’esperienza ancora più ampia e inclusiva, con la possibilità di scegliere fra 40 diverse attività motorie e sportive svolte sotto la guida dei tecnici formatori e degli studenti dell’Università di Roma “Foro Italico”. 40 diverse attività motorie e sportive svolte sotto la guida dei tecnici formatori e degli studenti dell’Università di Roma “Foro Italico”, con esperienze di ogni disciplina e di gioco-sport, e tante attività inclusive come il baskin, il calcio balilla integrato, il katautism, il rugby in carrozzina e il sitting volley. Spazio anche per i bambini con tanti giochi e sport a loro rivolti. Durante l’evento si è svolta la Staffetta 4×100 Universitaria rivolta agli studenti delle diverse università di Roma. Un’attenzione in più anche alla salute e alla prevenzione, con la possibilità di effettuare screening medici gratuiti per cardiologia, diabetologia, dietologia, geriatria, ortopedia e andrologia.

La Consigliera Delegata della Città metropolitana di Roma Capitale, Alessia Pieretti, in rappresentanza del Sindaco Roberto Gualtieri, ha partecipato all’apertura delle attività a fianco del Magnifico Rettore Attilio Parisi, Ambassador del Foro Italico e ospiti dal mondo dello sport.

“Promuovere lo sport come cultura di benessere, di crescita per i giovani come di socialità per adulti e anziani, è una delle priorità dell’Amministrazione Gualtieri come Sindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, condivisa da tutta la squadra di governo, che si sostanzia nel sostegno ad attività divulgative ed esperienziali come questa, come all’investimento attento di risorse PNRR in strutture e centri sportivi in diverse aree del territorio, in condivisione con i Comuni che ne fanno parte. Allo sport si lega un sistema valoriale ampio, dalla complessiva promozione di uno stile di vita sano al rafforzamento delle relazioni sociali e lo sviluppo di una coscienza collettiva, improntata ai principi di inclusione, uguaglianza e solidarietà. Far interagire discipline alternative, anche sulla scia dei successi portati da tanti atleti e atlete italiani alle scorse Paralimpiadi, con tutte le altre discipline sportive, dalle più recenti alle più classiche, significa far incontrare mondi che non ha alcun senso mantenere distinti, rendendo evidente un importante segnale di dialogo e confronto, tra parti diverse ma unite della società, come tra diverse generazioni. Un onore partecipare a questa giornata, dove migliaia di ragazzi, adulti e anziani si avvicinano allo sport, in un’atmosfera festosa e di sana competizione”.

Alessia Pieretti, Consigliera delegata a Innovazione tecnologica, transizione digitale, sviluppo economico, attività turistiche ed energia della Città metropolitana di Roma Capitale.