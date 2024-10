Successo per i corsi Blsd della protezione civile comunale di Cerveteri e del nucleo subacqueo

“A volte bastano poche ma fondamentali manovre per salvare la vita di una persona. Anche chi non è un medico, conoscendo le tecniche di Blsd – Basic Life Support Defibrillation, può risultare determinante per salvare una persona. Per questo, nell’ottica di formare la popolazione, nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre, il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha tenuto un corso totalmente gratuito per la popolazione sulle tecniche di rianimazione adulta e pediatrica: un’iniziativa che ha riscosso una grande partecipazione, facendo registrare il massimo delle iscrizioni possibili e della quale presto organizzeremo una seconda sessione”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Un’iniziativa che ho fortemente voluto e che con piacere ho visto sia stata così apprezzata dalla cittadinanza – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un aspetto importante che mi piace sottolineare è che il corso, totalmente gratuito per i partecipanti e a costo zero per il Comune di Cerveteri, sia stato svolto direttamente dai Volontari della nostra Protezione Civile comunale, una ulteriore testimonianza di come non soltanto siano in grado di affrontare ogni tipo di emergenza e necessità del territorio, ma anche di come siano capaci di formare e preparare la popolazione”.

Sempre ieri inoltre, in concomitanza della Settimana Nazionale della Protezione Civile e della Prima Festa degli Angeli Ceretani, il Gruppo Comunale di Protezione Civile è stato presente sul luogo della festa per l’intera giornata con un’attività molto particolare.

“Come noto infatti – aggiunge il Sindaco Gubetti – nei giorni scorsi il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri è partito alla volta di Bagnacavallo, una delle realtà maggiormente colpite dall’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna. Ieri, alla Festa degli Angeli Ceretani, erano presenti anche loro riallestendo il medesimo campo di primo intervento che hanno messo a disposizione della popolazione del nord Italia vittima del maltempo. Una giornata ricca di attività dunque, che conferma ancora una volta quanto la Protezione Civile comunale rappresenti un’eccellenza di Cerveteri, un punto di riferimento per i cittadini e per il territorio tutto”.

“Oltre al Gruppo Comunale di Protezione Civile, alla Festa degli Angeli Ceretani erano presenti anche i volontari del Nucleo Subacqueo Cerveteri – Ladispoli – ha concluso la Sindaca – con i suoi volontari, anch’essi impegnati in innumerevoli occasioni in attività di sensibilizzazione e formazione, ieri hanno tenuto anche loro un corso di disostruzione delle vie aeree certificato e gratuito, che ha rilasciato ai partecipanti anche un attestato. Realtà come queste, confermano ancora una volta quanto Cerveteri sia un territorio ricco di persone dal grande spessore umano, di valori e di altruismo: una rete di volontari importanti che rende questa città sempre pronta ad aiutare il prossimo”.