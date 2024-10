Bracciano Basket, miglioramenti non solo tecnici ma anche fisici

L’importanza della preparazione atletica raccontata da Elia D’Auria

Sono ripartite ufficialmente le attività del Bracciano basket al PalaProvincia. Un periodo di preparazione aspetta i giovani tesserati della società, in attesa del via degli svariati campionati a cui prenderanno parte durante l’intero anno sportivo. Una preparazione che si sta focalizzando non solo dal punto di vista meramente cestistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista atletico-fisico.

Infatti, già da qualche settimana, la squadra di serie C e qualche gruppo giovanile è agli ordini di Elia D’Auria, preparatore fisico FIP e medico in scienza e tecnica dello sport, per concentrare gli allenamenti sulla preparazione fisica con sedute mirate, svolte quasi quotidianamente. A dare il via il 26 agosto sono stati i ragazzi della prima squadra, seguiti dopo qualche giorno dagli under 17 e con l’inizio di settembre da tutti i restanti gruppi giovanili. Dopo tanti anni la società si appresta ad affrontare un campionato di serie C in cui il livello generale sarà maggiore sia tecnicamente ma soprattutto dal punto di vista fisico, ragion per cui la società ha deciso di fissare appuntamenti regolari con coach D’Auria: «Per affrontare al meglio un campionato difficile come quello che ci aspetta, si è deciso insieme al presidente Cioce e allo staff della C di organizzare sedute sia di pesistica, sia di lavori atletici in campo. Abbiamo pensato fosse fondamentale come concetto di miglioramento della squadra stessa, in una pallacanestro che ogni anno si fa sempre più fisica e intensa». Su questa linea di pensiero la società ha deciso anche di lavorare con i gruppi giovanili, avendo in Elia una figura esperta nel settore: «Sono contento della fiducia che Luciano ripone in me, pensiamo che far crescere i giovani ragazzi che abbiamo sia essenziale per la società, per il presente ma soprattutto per il futuro. Per loro è importante iniziare da giovanissimi ad approcciarsi con la preparazione fisica e gli allenamenti che ne derivano, ovviamente andando a schedulare programmi consoni alla loro età, al loro fisico e al loro sviluppo». Si affrontano, dunque, allenamenti per lo sviluppo e il miglioramento delle capacità coordinative per i più piccoli, fino ad arrivare a sedute di pesistica per i gruppi più grandi, senza lasciare naturalmente da parte allenamenti dediti alla rapidità e alla mobilità. Una stagione sportiva che inizia quindi sulle ali dell’entusiasmo scaturito dalla recente promozione della serie C che vedrà l’inizio del campionato il primo weekend di ottobre fuori casa. Dopo i duri allenamenti, i ragazzi si faranno trovare pronti.