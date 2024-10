Smeraldo camping village colora la fine dell’estate

Le prime piogge, che si alternano alle nuvole, al vento e al sole tiepido di settembre, preannunciano la fine dell’estate ma a rendere allegre e gioiose le giornate arrivano i ragazzi dell’Associazione italiana persone down. Sono anni che questi ragazzi speciali e i loro assistenti scelgono lo Smeraldo per trascorrere una piacevole settimana di vacanza sul lago di Bracciano. Accolti come sempre dal calore del nostro Staff, vivono giornate intense alternando bagni nel lago e nella piscina, divertendosi con i balli di gruppo e il karaoke dell’animazione serale, capaci di coinvolgere anche gli altri ospiti del camping. Una bella esperienza con la gita sul battello Sabazia II del Consorzio del lago di Bracciano, gentilmente offerta dal presidente Francesco Pizzorno, ha fatto trascorrere un pomeriggio diverso ai ragazzi e ai loro assistenti. Si ringrazia il Consorzio, nella persona del presidente e la ditta di bus “Schiaffini”, che ha provveduto al trasporto dei ragazzi. A conclusione di una bella settimana di vacanza, i giovani hanno partecipato infine alla “Festa di fine estate” con i nostri ospiti, italiani e stranieri, rallegrando la serata per la loro empatia. La partenza, amara come sempre e un arrivederci al prossimo anno ha concluso il soggiorno che rimarrà nei cuori di tutti. Feste di matrimonio e di compleanno hanno fatto seguito alla settimana raccontata, avendo i nuovi ospiti scelto la location “Chiosco” della spiaggia dello Smeraldo, per riunire amici e parenti a festeggiare insieme un momento indimenticabile della loro vita. L’attività ha poi visto giungere per un fine settimana di preparazione al prossimo campionato di rugby i ragazzi della Lazio rugby 1927 guidati dai loro dirigenti e tecnici. In bocca al lupo a questi giovani atleti di uno sport d’eccellenza.

Per finire in bellezza il mese di settembre anche i ragazzi di Alessandro Gagliardi, un nome che non ha bisogno di essere presentato per la grande attività sociale, di fede e di umanità che da molti anni svolge con la cooperativa sociale “Sinapxy” nel territorio. La parola grazie a tutti per averci scelto è l’unica che rivolgiamo di cuore, al termine di un faticoso ma premiante lavoro estivo, attento ai bisogni dei nostri ospiti, al rispetto dell’ambiente in cui viviamo e del territorio. Un ringraziamento particolare al Comune di Trevignano Romano per la disponibilità nei confronti dei turisti di ogni genere, giunti in questo piccolo ma dinamico luogo di vacanza, a pochi passi da Roma, lo Smeraldo camping village.

Alberto Guidi