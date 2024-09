Un nuovo mezzo per la protezione civile di Canale Monterano

La Protezione Civile di Canale Monterano ha accolto sabato scorso il nuovo mezzo fornito dalla Regione Lazio in comodato d’uso. Si tratta di un pick-up, pronto per essere impiegato nei molteplici servizi di Protezione Civile, un veicolo che rappresenta un significativo potenziamento delle risorse a disposizione del gruppo di volontari ‘Monterano’, fondamentali per garantire la sicurezza della Comunità.

Il pick-up, consegnato sabato é già operativo presso la sede della Protezione Civile e, grazie alla sua versatilità e alla capacità di trasportare attrezzature e materiali di soccorso, potenzierà le operazioni di pronto intervento, monitoraggio del territorio e gestione delle emergenze ambientali, soprattutto nel periodo di emergenza incendi, che vede il corpo di volontari prestare il proprio prezioso aiuto in numerosi interventi in tutto il territorio.

Nella mattinata di domenica una semplice cerimonia si è svolta sul Corso del paese alla presenza del Sindaco Alessandro Bettarelli, del Parroco Don Giacomo che ha benedetto mezzo e volontari e dei volontari guidati dal Consigliere delegato Joao Cersosimo e dal Coordinatore del gruppo Ernesto Giuffrida. Un momento in cui si é rimarcata l’importanza del lavoro quotidiano svolto sul territorio e l’incredibile lavoro svolto in questi anni dal gruppo, impegnato in ogni stagione e in ogni circostanza richiesta.

Il Sindaco Bettarelli ha ringraziato per l’assegnazione il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Consigliere Marco Colarossi, il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio Massimo La Pietra e il Presidente Aeopc Alessandro Sacripanti.